â€˜Robot iÅŸÃ§iler Asya'da kÃ¶leliÄŸi artÄ±racakâ€™

Fabrikalarda otomasyonun artmasÄ±nÄ±n Ã¶zellikle GÃ¼neydoÄŸu Asya'da insan ticaretinin artabileceÄŸine neden olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

AraÅŸtÄ±rmalar, fabrikalarda otomasyonun artmasÄ±yla düÅŸük vasÄ±flÄ± iÅŸçilerin insan tacirlerinin eline düÅŸmesine neden olabileceÄŸini gösteriyor.

Guardian’Ä±n haberine göre, robotlar çeÅŸitli iÅŸleri ortadan kaldÄ±rdÄ±klarÄ± gibi GüneydoÄŸu Asya’da insan ticareti ve kölelikte artÄ±ÅŸ yaratacak. Verisk Maplecroft isimli bir ÅŸirketin geçtiÄŸimiz salÄ± günü yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporuna dayandÄ±rÄ±lan haberde, “Üretimde robot kullanÄ±mÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n, sadece geçim kaynaklarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±, tedarik zincirlerinde köleliÄŸe ve suistimallere yol açan bir darbe etkisi yaratacaÄŸÄ±” ileri sürüldü.

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda açÄ±klama yapan BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÇalÄ±ÅŸma Örgütü de Güney Asya’nÄ±n kilit üretim bölgeleri olan Tayland, Kamboçya, Endonezya, Filipinler ve Vietnam’da otomasyondaki geliÅŸmeler nedeniyle çok sayÄ±da iÅŸçinin iÅŸsiz kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

‘DÜÅžÜK VASIFLI Ä°ÅžÇÄ°LER AÇISINDAN RÄ°SK’

Verisk Maplecroft Analisti Dr Alex Channer da, “Robot otomasyonunum istihdama etkileri ve neden olmasÄ± beklenen insan haklarÄ± ihlallerine dair çok sayÄ±da tartÄ±ÅŸma var. Birkaç on yÄ±l içinde robot manifaktürü düÅŸük vasÄ±flÄ± birçok iÅŸin yerine geçecek. VasÄ±fsÄ±z iÅŸçileri yerlerinden edecek. Bu da zaten bu tür suistimallere açÄ±k olan bölgede kölelik ve insan ticaretinin yükselmesine neden olacak” dedi.

UluslararasÄ± Robot Federasyonu ise önümüzdeki yÄ±l 250 bin endüstriyel robotun daha piyasada yer alacaÄŸÄ±nÄ±, otomotiv, elektronik ve yeni makinelerin üretiminde kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Citibank’Ä±n analizinde ise, robotlar “iÅŸçi maliyeti”ni yüzde 50, materyal harcamalarÄ±nÄ± ise yüzde 20 oranÄ±nda azaltabileceÄŸi iddia edildi.

Ä°ÅžÇÄ° HAKLARI GERÄ°LEYECEK, Ä°HLALLER ARTACAK

Dr. Channer ise ÅŸirketlerin bu deÄŸiÅŸimlerin sonuçlarÄ±nÄ± gözardÄ± etmemeleri gerektiÄŸini söylüyor. Channer’a göre, “Ä°ÅŸ dünyasÄ± otomasyondaki yükseliÅŸin sonuçlarÄ±ndan kendilerinin sorumlu olmayacaÄŸÄ±nÄ± savunabilir, fakat robotlar asla tamamen iÅŸçilerin yerini alamayacaklar. Ä°nsanlar tedarik zincirlerinde daha fazla suistimale açÄ±k, daha az kurallÄ± ve iÅŸçi haklarÄ±nÄ±n büyük ihtimalle daha kolayca görmezden gelindiÄŸi düÅŸük iÅŸler bulmak zorunda kalacaklar” dedi.

ASYA’DA KÖLELÄ°K KOÅžULLARI BUGÜN DE YAYGIN

Tayland’da balÄ±kçÄ±lÄ±k sanayisi ÅŸimdiden kölelik ve aÄŸÄ±r insan haklarÄ± ihlalleri ile gündemde, Malezya’da elektronik sektöründe göçmen iÅŸçiler benzer bir durum yaÅŸÄ±yor.

2014 yÄ±lÄ±nda iÅŸçi haklarÄ±nÄ± takip eden Verité isimli bir kuruluÅŸ, Malezya elektronik sektöründeki iÅŸçilerin üçte birinin “zorla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±”nÄ± tespit etti ve bölgede üretim yapan uluslararasÄ± ÅŸirketlere reform çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Son araÅŸtÄ±rmayÄ± yayÄ±nlayan Verisk Maplecroft ÅŸirketi de özellikle tarÄ±m, balÄ±kçÄ±lÄ±k, manifaktür, elektronik ve perakende sektörlerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin risk altÄ±nda olduÄŸunu belirtiyor.

VÄ°ETNAM’DA 36 MÄ°LYON Ä°ÅžÇÄ° Ä°ÅžÄ°NÄ° KAYBEDEBÄ°LÄ°R

Ä°ÅŸaret edilen beÅŸ ülkeden istihdam kaybÄ± konusundan en çok etkilenecek olanÄ±n Vietnam olduÄŸu, robotlarÄ±n yakÄ±n gelecekte 36 milyon iÅŸçinin iÅŸini ellerinden alacaÄŸÄ± ileri sürülüyor.

Öte yandan özellikle tekstil sektöründe çalÄ±ÅŸan kadÄ±n iÅŸçilerin de geliÅŸmelerden en çok etkilenen gruplardan biri olmasÄ± bekleniyor. Vietnam ve Kamboçya’da bu sektördeki iÅŸçilerin yüzde 85’nin risk altÄ±na olduÄŸu belirtiliyor ve bu iÅŸlerin yüzde 75’inde kadÄ±n iÅŸçiler çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Verisk Maplecroft’a göre, patronlar ve hükümetler, iÅŸlerini kaybetme riski taÅŸÄ±yan 156 milyon iÅŸçiyi bekleyen olasÄ± “felaket”e karÅŸÄ± acil önlem almalÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 12:14

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