435 bin kiÅŸi â€˜denetimli serbestlikâ€™ kÄ±skacÄ±nda

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re haziran ayÄ± itibariyle 435 bin 521 kiÅŸi â€˜denetimli serbestlikâ€™ kÄ±skacÄ±nda.

Erdi TÜTMEZ

Ä°stanbul

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü Denetimli Serbestlik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Haziran 2018 istatistiklerini paylaÅŸtÄ±. Buna göre haziran ayÄ± itibariyle 435 bin 521 kiÅŸi denetimli serbestliÄŸe tabii durumda. BunlarÄ±n 13 bin 460’Ä± çocuk. Denetimli serbestliÄŸin uygulandÄ±ÄŸÄ± dosya sayÄ±sÄ± 590 bin 342. Denetimli serbestliÄŸin bir türü olan ‘adli kontrol’ ise haziran 2018 itibariyle 384 bin 408 dosyada uygulanÄ±yor. 536 dosyada ise ‘Hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±’ uygulanÄ±yor. Bir önceki ayda 442 bin 506 kiÅŸi denetimli serbestliÄŸe tabii durumdaydÄ±. BunlarÄ±n 13 bin 520’si çocuktu. Denetimli serbestliÄŸin uygulandÄ±ÄŸÄ± dosya sayÄ±sÄ± 583 bin 83’tü. ‘Adli kontrol’ ise mayÄ±s 2018 itibariyle 379 bin 100 dosyada uygulanÄ±yordu.

KAÇ ÇEÅžÄ°T DENETÄ°MLÄ° SERBESTLÄ°K TÜRÜ VAR?

442 bin 506 kiÅŸiye uygulanan denetimli serbestlik türleri Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü Denetimli Serbestlik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n sitesinde ÅŸöyle sÄ±ralanÄ±yor: “Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kamuya yararlÄ± çalÄ±ÅŸma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik, seçenek yaptÄ±rÄ±mlar, belli haklarÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lma, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±, erteleme süresinde denetimli serbestlik, etkin piÅŸmanlÄ±k, çocuklarÄ±n denetim altÄ±na alÄ±nmasÄ±, konutta infaz, koÅŸullu salÄ±verilme sonrasÄ± denetimli serbestlik.”

‘ÇÖZÜM SÄ°YASÄ° SUÇLARIN ORTADAN KALKMASI’

Denetimli serbestlik verilerini gazetemize yorumlayan Hukukçu ve Gazetemiz YazarÄ± Kamil Tekin Sürek, “Denetimli serbestlik önceleri (2005 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe giren TCK zamanÄ±nda) AB mevzuatÄ±na uyum saÄŸlamak, herkesi cezaevine doldurma politikalarÄ±nÄ± biraz yumuÅŸatmak için gündeme geldi. Fakat, az süreli hapis cezalarÄ±nÄ±n denetimli serbestliÄŸe çevrilmesi ve denetimli serbestlikle tutuklu sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen cezaevleri kÄ±sa sürede yine doldu, taÅŸtÄ±.” dedi. Özellikle siyasi tutuklu ve hükümlü sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor seviyelere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Sürek, “Bu kez siyasi mahpuslara yer açmak için adi mahpuslara cezalarÄ±n infazÄ±nda denetimli serbestlik uygulamasÄ± getirdiler. CezanÄ±n bitimine iki sene kala hükümlüyü açÄ±k ya da yarÄ± açÄ±k cezaevine alÄ±p daha sonra denetimli serbestlik ile bÄ±raktÄ±lar. Böylece cezaevlerinden 40-50 bin kiÅŸi bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ama kÄ±sa sürede cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayÄ±sÄ± yine 110 bine ulaÅŸtÄ±. Åžu anda ise 220 bin civarÄ±nda. Kapasite yüzde yüz aÅŸÄ±ldÄ±. Denetimli serbestlik sorunu çözmedi. Çözüm için siyasi suçun ortadan kalkmasÄ±, demokratik bir ortam yaratÄ±lmasÄ± ve adi suçlarÄ±n ortaya çÄ±kma nedenlerinin ortadan kalkmasÄ± yani ekonomik, sosyal sorunlarÄ±n çözülmesi gerekir. Denetimli serbestlik görece olarak iyi bir uygulama olmasÄ±na raÄŸmen tek baÅŸÄ±na çözüm deÄŸil.” ifadelerini kullandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:33

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