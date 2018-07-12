Evde tek kalan kedilerin imdadÄ±na mahalleli Ã§ocuklar yetiÅŸti

Erzurum PalandÃ¶ken'de dÄ±ÅŸarÄ±ya kÃ¶tÃ¼ koku yayan kediler baÅŸta Ã§ocuklar olmak Ã¼zere mahalle sakinleri yetiÅŸti.

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki bir binada üniversite öÄŸrencisine ait kediler aÅŸÄ±rÄ± koku yapÄ±nca, bina sakinleri polis ve itfaiyeden yardÄ±m istedi. Uzun uÄŸraÅŸlar sonucu cep telefonu ile ulaÅŸÄ±lan üniversite öÄŸrencisinin eve gönderdiÄŸi arkadaÅŸlarÄ±, kedileri BüyükÅŸehir Belediyesi'ne ait kedi evine götürdü.

FotoÄŸraf: Turgya Ä°pek/DHA

Erzurum Atatürk Üniversitesi öÄŸrencisi Mustafa Yurt, okullarÄ±n tatil olmasÄ± ile birilikte memleketi Gaziantep’e gitti, evinde beslediÄŸi 10 kediyi de arkadaÅŸlarÄ±na emanet etti. 2-3 günde bir eve gelen arkadaÅŸlarÄ±, kedilerin yiyecek ve içeceklerini verdi. Ancak temizlik yapÄ±lmayan evde kÄ±sa sürede etrafa pis kokular yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Bunun üzerine bina sakinleri, kedilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n ölmüÅŸ olabileceÄŸini düÅŸünerek itfaiyeden yardÄ±m istedi. KÄ±sa sürede mahalleye gelen itfaiye erleri, bina sakinlerine kendilerin bulunduÄŸu eve, ev sahibinin izni olmadan giremeyeceklerini belirterek polise bilgi vermelerini istedi. ÇaÄŸÄ±rÄ±lan polisler, evde kiracÄ± olarak kalan üniversite öÄŸrencisine cep telefonu ile ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±, ancak cevap alamadÄ±. Polis semt sakinlerinden imza alarak itfaiyenin açÄ±k pencereden içeri girebileceÄŸini belirtti. Ä°tfaiye tüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayÄ±p pencereden içeri gireceÄŸi sÄ±rada kedilerin sahibi öÄŸrenci polisi cep telefonu ile aradÄ±. Polisin durumu anlattÄ±ÄŸÄ± Mustafa Yurt, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± eve gönderdi.

Üniversite öÄŸrencisinin 3 arkadaÅŸÄ±, kedileri yakalayÄ±p kutulara koyarak Erzurum BüyükÅŸehir Belediyesi'ne ait kedi evine götürüp teslim etti. Kedilere öÄŸrencinin Erzurum'a döneceÄŸi güne kadar barÄ±nakta bakÄ±lacak. (Erzurum/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:57

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