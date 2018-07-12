Lise tercihleri iÃ§in yarÄ±n son gÃ¼n

2 Temmuz'da alÄ±nmaya baÅŸlanan liselere yerleÅŸtirme tercihleri yarÄ±n sona erecek.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), 2 Temmuz'da alÄ±nmaya baÅŸlanan liselere yerleÅŸtirme tercihleri yarÄ±n tamamlanacak.

MEB tarafÄ±ndan, adrese dayalÄ± sistemle ve merkezi sÄ±navla öÄŸrenci alacak liseler ile pansiyonlu okullar için 2 Temmuz'da alÄ±nmaya baÅŸlanan tercihler, yarÄ±n saat 17.00'de sona erecek.

SÄ±navla öÄŸrenci alan okullara yerleÅŸemeyen yüzde 90 oranÄ±nda 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi, adrese dayalÄ± sisteme göre yerleÅŸecek.

Merkezi yerleÅŸtirme, sÄ±navla öÄŸrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eÄŸitim kurumlarÄ± ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarÄ±na, tercihler doÄŸrultusunda merkezi sÄ±nav puanÄ± üstünlüÄŸüne göre yapÄ±lacak.

Yerel yerleÅŸtirme ise okullarÄ±n türü, kontenjanÄ±, bulunduklarÄ± yere göre oluÅŸturulan ortaöÄŸretim kayÄ±t alanÄ± ile öÄŸrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarÄ±, tercih öncelikleri, okul baÅŸarÄ± puanlarÄ±, devamlÄ±lÄ±k ve yaÅŸ kriterleri göz önünde tutularak gerçekleÅŸtirilecek.

LGS tercihleri nasÄ±l yapÄ±lmalÄ±, nelere dikkat edilmeli?

YERLEÅžTÄ°RME SONUÇLARI 30 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

YerleÅŸtirme sonuçlarÄ± ve boÅŸ kontenjanlar, 30 Temmuz'da açÄ±klanacak. Nakil tercih baÅŸvurularÄ±nÄ±n ilki 6-10 AÄŸustos'ta, ikincisi 13-17 AÄŸustos'ta, üçüncüsü 27-31 AÄŸustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapÄ±lacak. YatÄ±lÄ±lÄ±k baÅŸvurularÄ±, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alÄ±nacak.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programÄ±/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleÅŸtirme iÅŸ ve iÅŸlemleri ile öÄŸrencilerin okullara kayÄ±tlarÄ± 13 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

AçÄ±köÄŸretim ortaokulu öÄŸrencilerinin yerleÅŸtirme iÅŸlemleri, yerel yerleÅŸtirme ile öÄŸrenci alan okullar için yerleÅŸtirme talebinde bulunmalarÄ± halinde, ikamet adresleri dikkate alÄ±narak il ve ilçe öÄŸrenci yerleÅŸtirme ve nakil komisyonlarÄ±nca 10-14 Eylül'de yapÄ±lacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 10:44

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