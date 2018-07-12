Abant Ä°zzet Baysal Ãœni.'de ihraÃ§ edilen akademisyenler uÄŸurlandÄ±

Bolu Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesiâ€™nden KHK ile ihraÃ§ edilen akademisyenler alkÄ±ÅŸlarla uÄŸurlandÄ±.

701 sayÄ±lÄ± KHK ile Bolu Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi’nden (BAÄ°BÜ) ihraç edilen akademisyenler, öÄŸrenciler, akademisyenler ve EÄŸitim-Sen’li öÄŸretmenler tarafÄ±ndan uÄŸurlandÄ±.

8 Temmuz'daki KHK'yle BAÄ°BÜ Ä°ktisat bölümünden BahadÄ±r AydÄ±n, Kamu Yönetimi bölümünden Selime GüzelsarÄ±, Sosyoloji bölümünden Ülkü Güney ve Psikoloji bölümünden Orhan Kaya ihraç edilmiÅŸti.

Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesinde toplananlar burada ihraç edilen hocalarÄ± alkÄ±ÅŸlarla, sloganlarla uÄŸurladÄ±.

OdasÄ±na son kez toplamak için giren Orhan Kaya burada bir konuÅŸma yaptÄ±. Kaya “SoruÅŸturma komisyonunda bir defa piÅŸman olduÄŸunuzu söyleyin sizi affedelim dediler, biz affedilecek bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± onurlu, vicdanlÄ± bir davranÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirttik. Bir yerlerden gelen talimatlarla hareket ettiÄŸimiz söylendi ve ben burada açÄ±klÄ±yorum vicdanÄ±mdan talimat aldÄ±m” dedi.

Kaya, “Bizi birbirimize asla düÅŸman ettiremeyecekler, onlar tarihe gömülecek fakat bu süreç tarihe yazÄ±lacak” diyerek konuÅŸmasÄ±nÄ± bitirdi. (Bolu/EVRENSEL)

701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni; 18 bin 632 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 10:31

www.evrensel.net