Ä°zmir'de sudan sonra ulaÅŸÄ±ma da zam geldi

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Meclisi, enflasyon ve dolardaki artÄ±ÅŸla akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek sudan sonra ulaÅŸÄ±ma da zam yaptÄ±.

Beklentinin üstünde çÄ±kan enflasyonu ve dolar ve akaryakÄ±ttaki artÄ±ÅŸÄ± gerekçe gösteren Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi sudan sonra ulaÅŸÄ±ma da zam yaparak farkÄ±, vatandaÅŸÄ±n cebine yansÄ±ttÄ±.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi, Temmuz ayÄ± olaÄŸan meclisi toplantÄ±sÄ± dün akÅŸam gerçekleÅŸti. BaÅŸkanvekili SÄ±rrÄ± AydoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan belediye meclisinin temmuz ayÄ± ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen zamlar görüÅŸüldü.

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n 6 aylÄ±k döneminde TÜFE’de yüzde 15.52, TEFE’de yüzde 9.17, akaryakÄ±tta yüzde 12.53 ve döviz kurundaki artÄ±ÅŸlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu mecliste oylandÄ±. AKP'li üyelerin ret verdiÄŸi oylama ile birlikte ulaÅŸÄ±ma yüzde 4,9 zam yapÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin 2’nci yÄ±l dönümü nedeniyle kentte düzenlenecek etkinliklere katÄ±lmak isteyenler için ulaÅŸÄ±mÄ±n ücretsiz olmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Ä°zmir ValiliÄŸi’ne gönderdiÄŸi resmi yazÄ± kapsamÄ±nda Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi’nin uygulayacaÄŸÄ± geçici düzenlemede 15 Temmuz günü saat 20:00 ile 16 Temmuz saat 06:00 arasÄ±nda kentte ulaÅŸÄ±m ücretsiz gerçekleÅŸecek.

YENÄ° TARÄ°FE NASIL?

16 Temmuz'dan itibaren baÅŸlayacak yeni tarifeye göre; merkez ilçelerde tam bilet 2.86 TL’den 3 TL’ye, öÄŸrenci ve 60 yaÅŸ bilet 1.65 TL’den 1.80 TL’ye, öÄŸretmen bileti 2.20 TL’den 2.50 TL’ye yükseldi. BaykuÅŸ tarifesindeki tam bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öÄŸrenci ve 60 yaÅŸ bilet 3.30 TL’den 3.60 TL’ye, öÄŸretmen bilet 4.40 TL’den 5 TL’ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaÅŸÄ±m kartlarÄ± 2 kontör olarak sabit kaldÄ±. HavalimanÄ± tarifesindeki tam bilet 5.72 TL’den 6 TL, öÄŸrenci ve 60 yaÅŸ bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öÄŸretmen bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye yükseldi. 3-5 Bilet ve personel ulaÅŸÄ±m kartlarÄ± 2 kontör olarak sabit kaldÄ±.

Ä°ZBAN’da ise, tam bilet tarifesinde 25 kilometrelik ilk biniÅŸ ücreti 2.86 TL’den 3 TL’ye, öÄŸrenci ve 60 yaÅŸ bilette 1.65 TL’den 1.80 TL’ye, öÄŸretmen bilette 2.20 TL’den 2.50 TL’ye yükselme oldu. 25 kilometrenin ardÄ±ndan kilometre baÅŸÄ±na tam bilette 0.08 kuruÅŸ, öÄŸrenci ve 60 yaÅŸ biletinde 0.05 kuruÅŸ, öÄŸretmen biletinde ise 0.06 kuruÅŸ ilave ücret yansÄ±yacak.

AyrÄ±ca Bilet 35 tarifesindeki 3 biniÅŸlik bilet 10 TL’den 11 TL’ye, 5 biniÅŸlik bilet 15 TL’den 17 TL’ye, 10 biniÅŸlik bilet 29 TL’den 32 TL’ye çÄ±karÄ±ldÄ±.

Ä°ZBAN’da geçtiÄŸimiz yÄ±l uygulamaya konan gittiÄŸin kadar öde sisteminin ESHOT’ta pilot uygulama bölgesi olan Seferihisar- SÄ±ÄŸacÄ±k arasÄ±ndaki tarifede; tam bilet 2 TL’den 2.10 TL’ye, öÄŸrenci ve 60 yaÅŸ bilet 1.15 TL’den 1.25 TL’ye, öÄŸretmen bilet 1.54 TL’den 1.75 TL’ye yükseldi.

SUYA DA ZAM

Önceki gün yapÄ±lan oylamada da su zammÄ± kabul edilmiÅŸti. 1 AÄŸustos'tan itibaren suyun metreküp fiyatÄ±na yüzde 5 zam yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. AlÄ±nan kararla konut abonelerinde 0-20 metreküp arasÄ± suyun metreküp fiyatÄ± 4,58 liradan 4,81 liraya yükselirken, 21 metreküp fiyatÄ± 10,21 liradan 10,72 liraya yükseldi. Konut dÄ±ÅŸÄ± kademesiz tarife 10,53 liradan 11,06 liraya, resmi daire kademesiz tarife ise 6,87'den 7,21 liraya çÄ±ktÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ±ndaki zamlardan sonra bir kez hem suya hem de ulaÅŸÄ±ma zam yapÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 10:23

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