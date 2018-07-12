Yeni Akademi kuruldu: Alternatif Nobel Edebiyat Ã–dÃ¼lÃ¼ verilecek

Skandallar sebebiyle bu yÄ±l Nobel Edebiyat Ã–dÃ¼lÃ¼ veremeyen Ä°sveÃ§ Akademisi'ne karÅŸÄ± kurulan Yeni Akademi, Alternatif Edebiyat Ã–dÃ¼lÃ¼ verecek.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Cinsel taciz ve tecavüz skandallarÄ±yla iÅŸlemez hale gelen ve bu yÄ±l Nobel Edebiyat Ödülü vermeyeceÄŸini açÄ±klayan Ä°sveç Akademisi’ne tepki olarak 117 yazar tarafÄ±ndan kurulan ‘Yeni Akademi’, Alternatif Nobel Edebiyat Ödülü verme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda.

‘Yeni Akademi’, Ä°sveçli tüm yazar ve kütüphane çalÄ±ÅŸanlarÄ±na 2018 yÄ±lÄ± Alternatif Nobel Edebiyat Ödülü için adaylarÄ±nÄ± 8 Temmuz gününe kadar bildirmeleri çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

OluÅŸturulan jüri, önerilen yüzlerce aday arasÄ±ndan Nijerya’dan Chimamanda Ngozi Adichie, Kanada’dan Marget Atwood, Ä°srail’den Amos Oz, Japonya’dan Haruki Murakami, Kenya’dan Ngugi wa Thiongo’nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 46 yazar ve edebiyatçÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± uygun buldu.

Ä°sveç Akademisi’nin eski üyelerinden Ä°sveçli Yazar Kerstin Ekman ve Müzisyen ve Yazar Ulf Lundell de Alternatif Edebiyat Ödülü’ne aday olarak gösterilenler arasÄ±nda.

Ünlü Yazar Kerstin Ekman, Ä°sveç Akademisi'nin “Åžeytan Ayetleri”nin yazarÄ± Salman RüÅŸdi hakkÄ±nda Humeyni’nin verdiÄŸi fetvaya karÅŸÄ± sessiz kalmasÄ±nÄ± protesto etmek için Akademi’deki sandalyesini boÅŸ bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

2016 yÄ±lÄ±nda Ekman’Ä±n tutumunu doÄŸru bulan Ä°sveç Akademisi, olayÄ±n üzerinden 27 yÄ±l geçtikten sonra RüÅŸdi’ye verilen ölüm cezasÄ±nÄ± kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°STEYEN HERKES OY KULLANABÄ°LÄ°YOR

Ä°steyen herkes ‘Yeni Akademi’nin https://www.dennyaakademien.com sayfasÄ±na girip 46 adaydan birine 14 AÄŸustos gününe kadar oy verebilecek. Jüri, en çok oy alan 4 yazardan birine ödülü vermeyi kararlaÅŸtÄ±racak.

Jüri, Alternatif Nobel Edebiyat Ödülü’ne layÄ±k görülen yazarÄ± 14 Ekim günü düzenleyeceÄŸi bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile kamuoyuna açÄ±klayacak. Nobel ödüllerinin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün 10 AralÄ±k tarihinde de düzenleyeceÄŸi bir törenle ödülü sahibine takdim edecek. Ödülün nerede düzenleneceÄŸi, biçimi ve tutarÄ± konusunda ise henüz herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

‘Alternatif Nobel Edebiyat Ödülü’ verilmesi düÅŸüncesi Yunanistan asÄ±llÄ± Gazeteci-Yazar Alexandra Pascalidou tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ ve 117 yazar ve edebiyatçÄ± oluÅŸum içinde yer almÄ±ÅŸtÄ±.

BASKICI REJÄ°MLERE VE HASIRALTI KÜLTÜRÜNE KARÅžI SES YÜKSELTÄ°LMELÄ°

‘Yeni Akademi’, kuruluÅŸundan hemen sonra yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada kuruluÅŸ nedeni ve amacÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle kamuoyuna duyurmuÅŸtu:

“Yeni Akademi’yi, edebiyatÄ±n ve genel olarak kültür dediÄŸimiz ÅŸeyin, demokrasi, ÅŸeffaflÄ±k, empati ve saygÄ±yÄ± öne çÄ±karÄ±p, önyargÄ±larÄ±, kibri, cinsiyetçi davranÄ±ÅŸlarÄ± kÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatmak için kurduk. Ä°nsani denilen deÄŸerlerin giderek daha çok sorgulandÄ±ÄŸÄ± bir çaÄŸda, edebiyatÄ±n baskÄ±cÄ± rejimlere ve hasÄ±raltÄ± etme külürüne karÅŸÄ± sesini daha gür çÄ±karmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz.”

Ödülün verilmesinden sonra Yeni Akademi’nin varlÄ±ÄŸÄ± sona erecek.

Ä°sveÃ§â€™te cinsel taciz Nobelâ€™den Saraya sÄ±Ã§radÄ±

Nobel Edebiyat Ã–dÃ¼lÃ¼ bu yÄ±l verilmeyecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 10:05

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