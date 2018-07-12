Ä°srail'den Suriye'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: '3 askeri hedef vuruldu'

Ä°srail ordusu, Suriye'de 3 askeri hedefe yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°srail ordusu, Suriye'de 3 askeri hedefe saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸini açÄ±kladÄ±.

Ordudan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, dün Taberiyye Gölü üzerinde Ä°srail hava sahasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi için düÅŸürülen insansÄ±z hava aracÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olarak gece saatlerinde Suriye'de 3 askeri hedefin vurulduÄŸu belirtildi.

AçÄ±klamada, "ordunun, Ä°srail devletinin egemenliÄŸine ve vatandaÅŸlarÄ±na zarar vermeye yönelik ihlal giriÅŸimlerine karÅŸÄ± sert ve sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde hareket etmeye devam edeceÄŸi" dile getirildi.

Ordunun açÄ±klamasÄ±nda, Suriye'ye ait askeri hedeflerin nasÄ±l vurulduÄŸuna dair bilgi verilmedi.

Bu geliÅŸme, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Moskova'da görüÅŸmesiyle eÅŸ zamanlÄ± gerçekleÅŸti.

Netanyahu, Putin ile görüÅŸmesinde, insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi konusuna deÄŸinerek, "Ä°srail hava sahasÄ± veya topraklarÄ±na yönelik herhangi bir ihlal teÅŸebbüsüne karÅŸÄ± sert ve sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vermeye devam edeceklerini" söylemiÅŸti.

Ä°srail ordusundan dün yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°srail hava sahasÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre ihlal eden insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n Taberiyye Gölü üzerinde patriot füzesiyle vurularak düÅŸürüldüÄŸü bildirilmiÅŸti. (Kudüs/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 09:49

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