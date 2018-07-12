Ankara'da suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k operasyonda 3'Ã¼ polis 111 gÃ¶zaltÄ±

Ankara'da Muzaffer ArkaÃ§'Ä±n lideri olduÄŸu suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k operasyonda 3'Ã¼ polis 111 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Ankara'da liderliÄŸini Muzaffer Arkaç'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± suç örgütüne yönelik yapÄ±lan operasyonda, 3'ü polis 111 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilirken ÅŸu ana kadar 79 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± KaçakçÄ±lÄ±k ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda liderliÄŸini Muzaffer Arkaç'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± suç örgütüne yönelik olarak yapÄ±lan operasyonda, 3'ü polis memuru olmak üzere toplam 111 kiÅŸi hakkÄ±nda suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, ruhsatsÄ±z silah bulundurmak ve uyuÅŸturucu madde ticareti yapmak suçlarÄ± nedeniyle gözaltÄ± kararÄ± verildi.

Operasyon kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar 79 ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžüphelilere ait adreslerde yapÄ±lan aramalarda ve daha önceden yapÄ±lan ara yakalamalarda toplam 67 kilogram eroin, 38 bin 580 adet ecstasy tablet , 474 gram skunk maddesi ve satÄ±ÅŸa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ esrar maddesi ile 21 adet ruhsatsÄ±z tabanca ve 14 adet tüfek ele geçirildi. AyrÄ±ca yapÄ±lan aramalarda uyuÅŸturucu satÄ±ÅŸÄ±ndan elde edildiÄŸi tespit edilen 120 bin 918 lira 50 kuruÅŸu da el konuldu. (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 09:32

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