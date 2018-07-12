Alanya'daki otelde 72 kiÅŸi zehirlendi

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esindeki bir otelde Ã§oÄŸu Ã§ocuk 72 kiÅŸi zehirlendi. Otelde kalanlar 'Temizlik yapÄ±lmÄ±yor' dedi.

Antalya'nÄ±n Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan, çoÄŸu çocuk 72 kiÅŸi, henüz belirlenemeyen nedenle zehirlendi.

Alanya'nÄ±n Kestel Mahallesi'ndeki bir oteldeki tatilcilerden bazÄ±larÄ± dün öÄŸleden sonra fenalaÅŸtÄ±. Kusma ile mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetleri görülen tatilciler, hastaneye götürüldü. AkÅŸam saatlerinde ise çoÄŸunluÄŸu çocuk çok sayÄ±da tatilcide benzer ÅŸikayetler görülmesi, çocuklarÄ±n fenalaÅŸÄ±p otel koridorlarÄ±na kusmaya baÅŸlamasÄ± üzerine saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verildi. RahatsÄ±zlananlar, otele sevk edilen 25 ambulansÄ±n yanÄ± sÄ±ra özel araçlarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ve ilçedeki diÄŸer hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 72 kiÅŸinin, zehirlendiÄŸi tespit edildi. BazÄ± tatilcilere ayakta müdahale edilirken, bazÄ±larÄ± ise müÅŸahede altÄ±na alÄ±ndÄ±.

'TEMÄ°ZLÄ°K YAPILMIYORDU'

MüÅŸterilerden Hasan AteÅŸ, 7 gündür otelde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "SÄ±kÄ±ntÄ±lardan en büyüÄŸü temizlikti. Temizlik yapÄ±lmÄ±yordu. Yemekhanelerde servis yapanlar, temizlik konusunda eksikti. Hijyenik deÄŸildi. Ben de 3 gün önce rahatsÄ±zlandÄ±m. Havuzu kullanmamdan kaynaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžu anda iyiyim. ÇocuklarÄ±m da aynÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±. Ben yemek yerken sadece salatayÄ± tercih ettim" dedi.

'YAZIK GÜNAH'

Hastaneye tedaviye gelen Hesna Özbilge ise ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Söylenecek çok ÅŸey var ama karÅŸÄ±mÄ±zda bir yetkili bulmak mümkün deÄŸil. Pazartesi otele giriÅŸ yaptÄ±k. Åžubat ayÄ±nda erken rezervasyon yapmÄ±ÅŸtÄ±k. VerdiÄŸimiz bedelin sonucunda alacaÄŸÄ±mÄ±z hizmetin bu olduÄŸunu söylüyorlar. Günlerdir bardak ve tabaklarÄ±n kirli olduÄŸunu söyledik ve uyardÄ±k. Buna raÄŸmen bizim sadece ÅŸikayet ettiÄŸimizi söylediler. Sonuçta teker teker günlerdir yetiÅŸkinler dahil acil servise gidip serum taktÄ±rÄ±p, iÄŸne yapÄ±yoruz. Bugün de toplu bir ÅŸekilde geldiler yaklaÅŸÄ±k sanÄ±rÄ±m 50-60 kiÅŸi var içeride. Hakikaten ÅŸu an damga vurdu bütün insanlarÄ±n tatiline bu otel. YazÄ±k günah, herkese geçmiÅŸ olsun. Ä°nternette yapÄ±lan yorumlara dikkat etsinler. Biz etmedik, baÅŸÄ±mÄ±za bunlar geldi."

Otel tarafÄ±ndan müÅŸterilere paralarÄ±nÄ±n iade edileceÄŸi söylenirken, otel yetkilileri olayla ilgili bir açÄ±klamada bulunmadÄ±. YaÅŸanan zehirlenme olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yetkililer otelin havuz ve yemekhane baÅŸta olmak üzere çeÅŸitli bölümlerinden numune alarak incelemeye götürdü.

Zehirlenme olayÄ±nÄ±n nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. (Antalya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 09:24

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