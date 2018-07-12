â€˜Muharrem Ä°nce bugÃ¼n kurultay Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapacakâ€™ iddiasÄ±

Muharrem Ä°nce'nin bugÃ¼n HabertÃ¼rk'te katÄ±lacaÄŸÄ± programda CHP'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ± iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce’nin bugün katÄ±lacaÄŸÄ± televizyon programÄ±nda olaÄŸanüstü kurultay için çaÄŸrÄ± yapacaÄŸÄ± öne sürüldü.

Hürriyet’ten Rifat BaÅŸaran’Ä±n haberine göre Ä°nce bugün Habertürk’te katÄ±lacaÄŸÄ± programda 24 Haziran’daki seçimlerden bugüne kadar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve neden CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya ‘çekil’ daveti yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayacak.

Ä°nce’ye yakÄ±n partililerin, bugüne kadar 600’e yakÄ±n delegeden olaÄŸanüstü kurultay için imza atma sözü aldÄ±ÄŸÄ±, notere baÅŸvuracaklarÄ± ve olaÄŸanüstü kurultay için süreci baÅŸlatacaklarÄ± kaydedildi.

PARTÄ° MERKEZÄ°NDE GÜNDEM YEREL SEÇÄ°M

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan önlerinde duran öncelikli görevin yerel seçimlere hazÄ±rlanmak olduÄŸunu ifade ederken, “ “Biz yolumuza bakÄ±yoruz. Ben imza toplanacaÄŸÄ±na ihtimal vermiyorum. Parti tabanÄ±, parti içi yarÄ±ÅŸ deÄŸil iÅŸ istiyor. Örgütü seçime hazÄ±rlamayÄ± bekliyor herkes” dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun ise ODTÜ ve iki baÄŸÄ±msÄ±z kuruluÅŸa yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± seçim analizlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerel seçimler için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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‘KURULTAY Ä°STEMEYECEÄžÄ°M’ DEMÄ°ÅžTÄ°

Ä°nce, 24 Haziran öncesi ve sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’dan kurultay talebinde bulunmayacaÄŸÄ±nÄ±, kendisini cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak gösteren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya vefasÄ±zlÄ±k yapmayacaÄŸÄ±nÄ±, ancak KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ayrÄ±lÄ±rsa genel baÅŸkan olacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Muharrem Ä°nce: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bÄ±rakmadan kurultay istemeyeceÄŸim

Muharrem Ä°nce kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 09:19

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