TBMMâ€™nin yeni baÅŸkanÄ± 335 oy alan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

TBMMâ€™nin yeni baÅŸkanÄ± 335 oy alan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu

    • 12 Temmuz 2018 08:56

    TBMM baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda tamamlandÄ±. TBMMâ€™nin yeni baÅŸkanÄ± 335 oy alan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu.

    TBMM Genel Kurulu parlamentonun 28. baÅŸkanÄ±nÄ± seçmek üzere toplandÄ±.TBMM baÅŸkanlÄ±k seçimi üçüncü turda tamamlandÄ±. TBMM’nin yeni baÅŸkanÄ± 335 oy alan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu. 

    FotoÄŸraf: Volkan Furuncu/AA

    Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, seçimin ardÄ±ndan Meclis kürsüsünde konuÅŸma yapÄ±yor;

    ♦ "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin baÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±n bilinmesini isterim" 

    Ä°smail Kahraman

    FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

    Eski Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman yine Genel Kurulu takip etmeye geldi. Koltuklarda tek baÅŸÄ±na kaldÄ±.

    Saadet Partisinin Meclis BaÅŸkanÄ± AdayÄ± Cihangir Ä°slam, her adayÄ±n kendini tanÄ±tmasÄ±nÄ± istedi. Bu talep reddedildi.

    Cihangir Ä°slam

    FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

    AKP’nin Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclis sÄ±ralarÄ±nda yeri karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±, CHP’nÄ±n sÄ±ralarÄ±nÄ±n olduÄŸu yere oturacakken son anda hatasÄ±nÄ± fark etti ve AKP sÄ±ralarÄ±ndaki yerine oturdu.

    AKP’nin Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan ÅŸans eseri beraber oy kullandÄ±. Ä°kili, oylarÄ±nÄ± atÄ±ktan sonra el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

    TBMM

    FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

    TBMM

    FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

    YILDIRIM, Ä°LK TURDA SEÇÄ°LEMEDÄ°

    Ä°lk tur sonucunda alÄ±nan oylar ÅŸöyle:

    Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: 331

    ErdoÄŸan Toprak: 134

    Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ:65

    Hayrettin NuhoÄŸlu: 43

    Cihangir Ä°slam: 3

    Ä°KÄ°NCÄ° TUR

    ♦ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: 336

    ♦ ErdoÄŸan Toprak: 131

    ♦ Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ: 65

    ♦ Hayrettin NuhoÄŸlu: 42

    ♦ NazÄ±r Cihangir Ä°slam: 4

    Toplam: 584

    Üçüncü tur oylama biraz sonra baÅŸlayacak. Üçüncü turda TBMMBaÅŸkanÄ± seçilebilmek için üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸu olan 301 oy almak gerekiyor. 

    DANIÅžMA KURULU CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

    Yeni seçilecek TBMM BaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, 13 Temmuz Cuma günü DanÄ±ÅŸma Kurulu toplanacak.

    Bu toplantÄ±da; TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± ile ihtisas komisyonlarÄ±nÄ±n kaç üyeden oluÅŸacaÄŸÄ± ve AKP, CHP, HDP, MHP, Ä°YÄ° Parti gruplarÄ±na düÅŸen üye sayÄ±sÄ± belirlenecek. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda da DanÄ±ÅŸma Kurulunda belirlenen bu üye sayÄ±larÄ± milletvekillerinin bilgisine sunulacak.

    KOMÄ°SYONLARIN BAÅžKANLARI SEÇÄ°LECEK

    BeÅŸ siyasi parti grubu, gruplarÄ±na düÅŸen sayÄ±ya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirecek.

    TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleÅŸimde, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± ile ihtisas komisyonlarÄ±nÄ±n üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

    Daha sonra en yaÅŸlÄ± üye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak komisyonlarda; BaÅŸkan, BaÅŸkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluÅŸan BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± seçimi yapÄ±lacak. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:55
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