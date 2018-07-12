TBMM baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda tamamlandÄ±. TBMMâ€™nin yeni baÅŸkanÄ± 335 oy alan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu.

TBMM Genel Kurulu parlamentonun 28. baÅŸkanÄ±nÄ± seçmek üzere toplandÄ±.TBMM baÅŸkanlÄ±k seçimi üçüncü turda tamamlandÄ±. TBMM’nin yeni baÅŸkanÄ± 335 oy alan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu.

FotoÄŸraf: Volkan Furuncu/AA

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, seçimin ardÄ±ndan Meclis kürsüsünde konuÅŸma yapÄ±yor;

♦ "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin baÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±n bilinmesini isterim"

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

Eski Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman yine Genel Kurulu takip etmeye geldi. Koltuklarda tek baÅŸÄ±na kaldÄ±.

Saadet Partisinin Meclis BaÅŸkanÄ± AdayÄ± Cihangir Ä°slam, her adayÄ±n kendini tanÄ±tmasÄ±nÄ± istedi. Bu talep reddedildi.

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

AKP’nin Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclis sÄ±ralarÄ±nda yeri karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±, CHP’nÄ±n sÄ±ralarÄ±nÄ±n olduÄŸu yere oturacakken son anda hatasÄ±nÄ± fark etti ve AKP sÄ±ralarÄ±ndaki yerine oturdu.

AKP’nin Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan ÅŸans eseri beraber oy kullandÄ±. Ä°kili, oylarÄ±nÄ± atÄ±ktan sonra el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

YILDIRIM, Ä°LK TURDA SEÇÄ°LEMEDÄ°

Ä°lk tur sonucunda alÄ±nan oylar ÅŸöyle:

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: 331

ErdoÄŸan Toprak: 134

Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ:65

Hayrettin NuhoÄŸlu: 43

Cihangir Ä°slam: 3

Ä°KÄ°NCÄ° TUR

♦ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: 336

♦ ErdoÄŸan Toprak: 131

♦ Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ: 65

♦ Hayrettin NuhoÄŸlu: 42

♦ NazÄ±r Cihangir Ä°slam: 4

Toplam: 584

Üçüncü tur oylama biraz sonra baÅŸlayacak. Üçüncü turda TBMMBaÅŸkanÄ± seçilebilmek için üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸu olan 301 oy almak gerekiyor.

DANIÅžMA KURULU CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

Yeni seçilecek TBMM BaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, 13 Temmuz Cuma günü DanÄ±ÅŸma Kurulu toplanacak.

Bu toplantÄ±da; TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± ile ihtisas komisyonlarÄ±nÄ±n kaç üyeden oluÅŸacaÄŸÄ± ve AKP, CHP, HDP, MHP, Ä°YÄ° Parti gruplarÄ±na düÅŸen üye sayÄ±sÄ± belirlenecek. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda da DanÄ±ÅŸma Kurulunda belirlenen bu üye sayÄ±larÄ± milletvekillerinin bilgisine sunulacak.

KOMÄ°SYONLARIN BAÅžKANLARI SEÇÄ°LECEK

BeÅŸ siyasi parti grubu, gruplarÄ±na düÅŸen sayÄ±ya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirecek.

TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleÅŸimde, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± ile ihtisas komisyonlarÄ±nÄ±n üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra en yaÅŸlÄ± üye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak komisyonlarda; BaÅŸkan, BaÅŸkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluÅŸan BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± seçimi yapÄ±lacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:55

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