FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin
TBMMâ€™nin yeni baÅŸkanÄ± 335 oy alan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu
TBMM baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda tamamlandÄ±. TBMMâ€™nin yeni baÅŸkanÄ± 335 oy alan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu.
TBMM Genel Kurulu parlamentonun 28. baÅŸkanÄ±nÄ± seçmek üzere toplandÄ±.TBMM baÅŸkanlÄ±k seçimi üçüncü turda tamamlandÄ±. TBMM’nin yeni baÅŸkanÄ± 335 oy alan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu.
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, seçimin ardÄ±ndan Meclis kürsüsünde konuÅŸma yapÄ±yor;
♦ "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin baÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±n bilinmesini isterim"
Eski Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman yine Genel Kurulu takip etmeye geldi. Koltuklarda tek baÅŸÄ±na kaldÄ±.
Saadet Partisinin Meclis BaÅŸkanÄ± AdayÄ± Cihangir Ä°slam, her adayÄ±n kendini tanÄ±tmasÄ±nÄ± istedi. Bu talep reddedildi.
AKP’nin Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclis sÄ±ralarÄ±nda yeri karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±, CHP’nÄ±n sÄ±ralarÄ±nÄ±n olduÄŸu yere oturacakken son anda hatasÄ±nÄ± fark etti ve AKP sÄ±ralarÄ±ndaki yerine oturdu.
AKP’nin Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan ÅŸans eseri beraber oy kullandÄ±. Ä°kili, oylarÄ±nÄ± atÄ±ktan sonra el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.
YILDIRIM, Ä°LK TURDA SEÇÄ°LEMEDÄ°
Ä°lk tur sonucunda alÄ±nan oylar ÅŸöyle:
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: 331
ErdoÄŸan Toprak: 134
Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ:65
Hayrettin NuhoÄŸlu: 43
Cihangir Ä°slam: 3
Ä°KÄ°NCÄ° TUR
♦ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: 336
♦ ErdoÄŸan Toprak: 131
♦ Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ: 65
♦ Hayrettin NuhoÄŸlu: 42
♦ NazÄ±r Cihangir Ä°slam: 4
Toplam: 584
Üçüncü tur oylama biraz sonra baÅŸlayacak. Üçüncü turda TBMMBaÅŸkanÄ± seçilebilmek için üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸu olan 301 oy almak gerekiyor.
DANIÅžMA KURULU CUMA GÜNÜ TOPLANACAK
Yeni seçilecek TBMM BaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, 13 Temmuz Cuma günü DanÄ±ÅŸma Kurulu toplanacak.
Bu toplantÄ±da; TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± ile ihtisas komisyonlarÄ±nÄ±n kaç üyeden oluÅŸacaÄŸÄ± ve AKP, CHP, HDP, MHP, Ä°YÄ° Parti gruplarÄ±na düÅŸen üye sayÄ±sÄ± belirlenecek. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda da DanÄ±ÅŸma Kurulunda belirlenen bu üye sayÄ±larÄ± milletvekillerinin bilgisine sunulacak.
KOMÄ°SYONLARIN BAÅžKANLARI SEÇÄ°LECEK
BeÅŸ siyasi parti grubu, gruplarÄ±na düÅŸen sayÄ±ya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirecek.
TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleÅŸimde, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± ile ihtisas komisyonlarÄ±nÄ±n üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.
Daha sonra en yaÅŸlÄ± üye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak komisyonlarda; BaÅŸkan, BaÅŸkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluÅŸan BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± seçimi yapÄ±lacak. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:55