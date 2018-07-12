BeÅŸiktaÅŸ'ta Guti ve Ä°lhan MansÄ±z gÃ¶reve baÅŸladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcularÄ± Guti Hernandez ile Ä°lhan MansÄ±z, Teknik DirektÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ'in yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü, Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ'in yeni yardÄ±mcÄ±larÄ± Guti Hernandez ve Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ± üzerinden açÄ±kladÄ±.

30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasÄ±nda Slovakya'nÄ±n Samorin bölgesinde yurt dÄ±ÅŸÄ± kamp çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan, daha sonra iki günlük iznin ardÄ±ndan dün Avusturya'nÄ±n Ehrenhausen bölgesinde yurt dÄ±ÅŸÄ± kamp çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren BeÅŸiktaÅŸ'ta Åženol GüneÅŸ'in yardÄ±mcÄ±larÄ± resmen göreve baÅŸladÄ±.

Siyah beyazlÄ± kulübün resmi sosyal medya hesabÄ± üzerinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Guti Hernandez ve Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n birlikte olduÄŸu iki fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±lÄ±rken, "Yeni baÅŸarÄ±lar, yeni zaferler, yeni kupalar için, BeÅŸiktaÅŸ’a yeniden hoÅŸ geldiniz" notu düÅŸüldü.

BeÅŸiktaÅŸ, Avusturya'daki kamp çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± 20 Temmuz'a kadar sürdürecek. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Guti, BeÅŸiktaÅŸ'a dÃ¶nÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 08:37

www.evrensel.net