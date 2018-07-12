Wimbledon'da tek erkeklerde yarÄ± finalistler belirlendi

Wimbledon'da tek erkekler Ã§eyrek final maÃ§larÄ± unutulmaz mÃ¼cadelelere ev sahipliÄŸi yaptÄ±. YarÄ± finalde Nadal-Djokovic, Anderson-Isner karÅŸÄ±laÅŸacak.

Wimbledon Tenis TurnuvasÄ±'nÄ±n 9'uncu gününde tek erkeklerde 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rafael Nadal, Arjantinli Juan Martin Del Potro'yu maÄŸlup ederek yarÄ± finale yükseldi.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da düzenlenen turnuvanÄ±n 9'uncu gününde korta çÄ±kan Ä°spanyol Nadal, Arjantinli Del Potro'yu 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu. KarÅŸÄ±laÅŸma 4 saat 48 dakika sürdü.

Ä°ki kez Wimbledon ÅŸampiyonu olan Ä°spanyol tenisçi Nadal, yarÄ± finalde SÄ±rp Novak Djokovic ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

Günün diÄŸer maçlarÄ±nda son ÅŸampiyon, 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Roger Federer, Güney AfrikalÄ± Kevin Anderson'a ilk 2 setini kazandÄ±ÄŸÄ± maçta yenilmekten kurtulamadÄ±. Anderson, 2-6, 6-7 kaybettiÄŸi setlerin ardÄ±ndan 7-5 ve 6-4'le durumu eÅŸitledi. Tie-break'le belirlenen final setinde Anderson, 13-11 kazandÄ±.

Kevin Anderson'Ä±n yarÄ± finaldeki rakibi Milos Raonic'i 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerde geçen ABD'li John Isner oldu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 08:08

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