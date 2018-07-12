Silvan'da kaybolan 15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r Silvan'da FÄ±rat ve Selman KÄ±zÄ±lÃ§iÃ§ek'i arayan ekipler, 40 yaÅŸÄ±ndaki KÄ±zÄ±lÃ§iÃ§ek'in ardÄ±ndan 15 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf YÄ±lmaz'Ä±n cesedini buldu.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilçesinde Devlet Su Ä°ÅŸlerine (DSÄ°) ait sulama kanalÄ±na düÅŸen FÄ±rat ve Selman KÄ±zÄ±lçiçek'i arayan ekipler 12 gün önce hayvanlarÄ± otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alÄ±namayan 15 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf YÄ±lmaz'Ä±n cesedi bulundu.

Silvan ilçesinde baÄŸlÄ± YeÅŸerdi köyündeki tarlalarÄ±nÄ± sulamak isteyen 40 yaÅŸÄ±ndaki Ferit KÄ±zÄ±lçiçek dengesini kaybederek DSÄ° ait sulama kanalÄ±na düÅŸmüÅŸ, abisinin kanala düÅŸtüÄŸünü gören 18 yaÅŸÄ±ndaki Selman KÄ±zÄ±lçiçek, abisini kurtarmak için suya atlamÄ±ÅŸtÄ±. AkÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan iki kardeÅŸ suda kaybolurken çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Acil 112 Servisi ve DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Su AltÄ± Arama Kurtarma ekibi sevk edilmiÅŸti. JandarmanÄ±n da bölgede güvenlik önlemlerinin aldÄ±ÄŸÄ± arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda DSÄ° ait su kanalÄ±nÄ±n kapaklarÄ± kapatÄ±ldÄ±ktan sonra vatandaÅŸlarÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ferit KÄ±zÄ±lçiçek'in cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

YUSUF YILMAZ'IN CESEDÄ° 35 KÄ°LOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

DSÄ° Sulama kanalÄ±nda yapÄ±lan aramalar neticesinde Ferit KÄ±zÄ±lçiçek'in bulunmasÄ±ndan sonra Selman KÄ±zÄ±lçiçek'i aramaya devam eden DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi Su AltÄ± Arama Kurtarma ekipleri 12 gün önce hayvan otlatmak için evden çÄ±kan ve kendisinden bir daha haber alÄ±namayan 15 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf YÄ±lmaz'Ä±n cansÄ±z bedeninin Malabadi köyünden yaklaÅŸÄ±k 35 kilometre uzaklÄ±ktaki bulunan Karamus köy mevkiindeki DSÄ° ait sulama kanalÄ±nda bulundu. Yusuf YÄ±lmaz'Ä±n cenazesi de Dr. Yusuf AzizoÄŸlu Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Morga getirilen Ferit KÄ±zÄ±lçiçek ile Yusuf YÄ±lmaz'Ä±n cenazeleri daha sonra otopsi için DiyarbakÄ±r adlÄ± tÄ±p kurumuna götürüldü. (DiyarbakÄ±r/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 07:34

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