KoÃ§al: KÃ¼rt sorunu Ã¼zerinden toplumsal cepheleÅŸtirme yaÅŸanabilir

ErdoÄŸan'Ä±n yeni kabinesini Siyaset Bilimci Vedat KoÃ§al ve Yrd. DoÃ§. Dr. Fatih YaÅŸlÄ± ile konuÅŸtuk.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan yeni sistem 9 Temmuz’da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yemin etmesi ve kabinesini açÄ±klamasÄ±yla baÅŸladÄ±. Sermaye gruplarÄ±nÄ±n temsilcilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± kabineyle ilgili tartÄ±ÅŸmalar sürerken iç ve dÄ±ÅŸ politikayla ilgili iki bakanlÄ±k koltuÄŸunda oturan Süleyman Soylu ve Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu yerini korudu. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ise Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar getirildi. ErdoÄŸan’Ä±n kabinedeki bu tercihlerini Siyaset Bilimci Vedat Koçal ve Yrd. Doç. Dr. Fatih YaÅŸlÄ± ile konuÅŸtuk.

Vedat Koçal, Soylu’nun Ä°çiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±nda kalmasÄ±nÄ±, Akar’Ä±n da Milli Savunma BakanÄ± olarak görev yapmasÄ±nÄ± Kürt sorununda çözümsüzlüÄŸün beka tartÄ±ÅŸmasÄ±yla birlikte devamÄ± olarak yorumladÄ±. Koçal, son dönemde “terörist/ vatan haini” söylemlerinin çarpÄ±cÄ± düzeydeki artÄ±ÅŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak, “PKK ile askeri, HDP ile siyasî çatÄ±ÅŸma anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ve dolayÄ±sÄ±yla cepheleÅŸtirmenin toplumsallaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± bir evreyi haber verir biçimde yorumlanabilir” dedi. Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’nun koltuÄŸunu korumasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Fatih YaÅŸlÄ±, AKP’nin 16 yÄ±llÄ±k dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n resmileÅŸen yeni rejimde de süreceÄŸini belirtti. ÇavuÅŸoÄŸlu’nun görevde kalmasÄ±nÄ±n ABD ve Rusya’nÄ±n zaaflarÄ±ndan yararlanarak iki tarafÄ± idare etmeye yönelik dÄ±ÅŸ politikanÄ±n süreceÄŸini söyleyen YaÅŸlÄ±, bu politikanÄ±n potansiyel kriz taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ± da yaptÄ±.

KÜRESEL BLOKLAR ARASINDAKÄ° DENGE ARAYIÅžI SÜRDÜRECEK

ErdoÄŸan’Ä±n iki isme kabinede yer vermesinin Kürt sorununda nasÄ±l bir politika izleyeceÄŸine iliÅŸkin soruya yanÄ±t veren Siyaset Bilimci Vedat Koçal 2010’lara kadar gelen süreç boyunca, Kürt sorununun, Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde Kürtlerin olduÄŸu diÄŸer ülkelerle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda nispeten daha askeri boyutta olduÄŸunu belirtti. Koçal, “Ä°ki tarafÄ±n da karÅŸÄ± tarafÄ±n iradesine boyun eÄŸdirip varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonlandÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±, bir tür denge durumuna sabitlendiÄŸi, esasen, iki tarafÄ±n da alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ göründüÄŸü bir “kontrollü çatÄ±ÅŸma süreci” olarak devam edebilmiÅŸ olmasÄ±, bu yapÄ±sal özellikle ilgilidir. Nitekim Özalizmin ve ErdoÄŸanizmin “açÄ±lÄ±m” deneyleri, bu görece denge durumu ile açÄ±klanabilir” diye konuÅŸtu.

Koçal devamla ÅŸunlarÄ± söyledi: “ErdoÄŸan’la simgelenen devlet-parti rejiminin Kürt politikasÄ±, kendine özgü olmayÄ±p, esasen, Türkiye’nin KavalalÄ± Mehmet Ali PaÅŸa isyanÄ±ndan ve KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±’ndan bu yana politikasÄ±nÄ±n temelini oluÅŸturan “beka” için uluslararasÄ± bloklaÅŸma içinde denge arayÄ±ÅŸÄ± geleneÄŸini sürdürür niteliktedir. Bu kapsamda, Rusya’nÄ±n Kafkasya’da, Çin’in Sincan-Uygur özerk bölgesinde ve Ä°ran’Ä±n da Kürtlerin Rojhilat dedikleri Zagros bölgesindeki etnik-ulusal bastÄ±rma hareketleri, Türkiye’ye, yeni-liberal blokun federalizm dayatmalarÄ±na karÅŸÄ± bu konuda ilham ve güvence vermekte, küresel bloklar arasÄ±ndaki denge arayÄ±ÅŸÄ±nda, Asya blokunu iÅŸaret etmektedir. Nitekim Türkiye’nin son zamanlarda, S-400 füzeleri konulu Rusya ile yakÄ±nlaÅŸma gündemi, Çin’le yine askeri anlaÅŸmalarÄ±, Ä°ran’la, ABD’deki Sarraf-Halk BankasÄ± yargÄ±lamalarÄ±na damga vuran ekonomik iliÅŸkileri ve siyasal yakÄ±nlaÅŸmalarÄ±, “eksen deÄŸiÅŸikliÄŸi” ihtimalinden önce, OsmanlÄ±’nÄ±n son döneminden bu yana süregelen, küresel kamplardan birine, diÄŸerine yakÄ±nlaÅŸma tehdidi ile mesaj verme geleneÄŸinin günümüze uzantÄ±sÄ±dÄ±r.”

KÜRT SORUNUNDA ÇÖZÜMSÜZLÜK ARTACAK

Yeni sistemin ilk kabinesinde Soylu ve Akar’Ä±n yer almasÄ±na iliÅŸkin de Vedat Koçal ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Kürt sorunundaki muhtemel politikalarÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin öngörüde bulunmanÄ±n yolu, CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, Savunma BakanÄ± gibi kiÅŸisel aktörlerin tercihlerinin ve söylemlerinin ötesinde, devlet aklÄ±nÄ±n ve geleneÄŸinin belirleyici etkilerini ele almaktan geçmektedir. Bu haliyle, AKP görünümlü devlet-parti rejiminin, Kürt sorununa dair muhtemel politikasÄ±nÄ±n, din ve milliyetçilik temalÄ± popülist söylemlerle soslanmÄ±ÅŸ bir Yeni-Kemalizm’e dönüÅŸen ulus-devletçi sürekliliÄŸi içerisinde, siyasal alanÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±cÄ± ve askerî-bürokratik baskÄ± aygÄ±tÄ±nÄ± etkinleÅŸtirici pratiÄŸini geniÅŸleteceÄŸini ve yoÄŸunlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± beklemek, tarihin ve politik ekonominin iÅŸaret ettiÄŸi bir gerçekçilik halidir. Nitekim müsteÅŸar düzeyindeki üst düzey bürokratlarÄ±n bakanlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve özellikle Genelkurmay BaÅŸkanÄ±nÄ±n “Savunma BakanÄ±” olarak atandÄ±ÄŸÄ± teknokrat CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümeti kabinesinin, üst düzey bürokratlarÄ±n milletvekili olarak “atandÄ±klarÄ±” önceki seçimlerle “ilerleme” yönlü iliÅŸkisi, Kürt sorununun çözümsüzlüÄŸünün sürdürülmesi yoluyla beka politikasÄ±nda da aynÄ± yönlü “ilerleme”yi haber vermektedir. Nitekim sivil toplum katÄ±nda “terörist/ vatan haini” söylemlerinin çarpÄ±cÄ± düzeydeki artÄ±ÅŸÄ± ve bunlarÄ±n televizyon, basÄ±n, kurumlar gibi kamusal alanlarda her geçen gün daha çok görünür kÄ±lÄ±nmasÄ±, PKK ile askerî, HDP ile siyasî çatÄ±ÅŸma anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ve dolayÄ±sÄ±yla cepheleÅŸtirmenin toplumsallaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± bir evreyi haber verir biçimde yorumlanabilir.”

YAÅžLI: ABD VE RUSYA’YI Ä°DARE ETMEYE DAYALI DIÅž POLÄ°TÄ°KA SÜRECEK

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’nun görevine devam etmesiyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n hem sÄ±nÄ±r komÅŸusu ülkelere hem de dünyaya nasÄ±l bir mesaj vermek istediÄŸini anlatan Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih YaÅŸlÄ± dÄ±ÅŸ politikada potansiyel krizlerin yaÅŸanabileceÄŸini söyledi. AKP’nin politikalarÄ±nda köklü bir deÄŸiÅŸim yakalanmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen YaÅŸlÄ± ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: “Türkiye’de 24 Haziran günü rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi oylamasÄ± anlamÄ±na gelen bir seçim yapÄ±ldÄ±, 9 Temmuz itibariyle de resmi olarak yeni rejimin ilk hükümeti kuruldu ama bunu AKP iktidarÄ± açÄ±sÄ±ndan bir “kopuÅŸ” deÄŸil bir “süreklilik” olarak görmek lazÄ±m. Yani 16 yÄ±ldÄ±r devam eden AKP iktidarÄ±nda yeni bir merhaleye geçildi ama bu yeni merhale, AKP politikalarÄ±nda köklü bir deÄŸiÅŸiklik olacaÄŸÄ±na deÄŸil, bilakis mevcut politikalarÄ±n derinleÅŸerek devam edeceÄŸine iÅŸaret ediyor.

ÇavuÅŸoÄŸlu’nun görevde kalmasÄ±nÄ± da bunun üzerinden okumak gerekiyor. AKP iktidarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ politikasÄ± uzunca bir süredir, deÄŸiÅŸmeyen parametreler üzerinde hareket ediyor. Bu AKP’nin ilkeli bir dÄ±ÅŸ politika yürüttüÄŸü anlamÄ±na gelmez elbette, ortada çoÄŸu zaman ilkesizliÄŸe varan bir pragmatizm var. DeÄŸiÅŸmez parametrelerle kastettiÄŸim ÅŸey, dünya sistemindeki, emperyalizmdeki çatlaklardan ve mevcut hegemonya krizinden faydalanarak, bu çatlak ve krizlere oynayarak, Türkiye’nin emperyalist hiyerarÅŸi içerisindeki yerini deÄŸiÅŸtirmek, yeni-OsmanlÄ±cÄ± politikalarÄ± hayata geçirmeye çalÄ±ÅŸmak.”

YAKIN GELECEÄžÄ°N KRÄ°Z BAÅžLIKLARI: S-400’LER, F-35’LER...

“Yeni rejimin resmileÅŸmesinin de bu yaklaÅŸÄ±mda ciddi bir deÄŸiÅŸiklik anlamÄ±na gelmeyeceÄŸini söyleyebiliriz” diyen YaÅŸlÄ± devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bir yandan Ä°ran ve Rusya ile Suriye üzerinden yakÄ±nlaÅŸmaya devam etmek ama öte yandan ABD’den yakÄ±nlaÅŸmak için yeni bir iÅŸaret beklemek, hatta Ä°ran’a yönelik bir saldÄ±rÄ±da etkin rol oynamak, Rusya’dan S-400 alÄ±rken NATO’da daha önemli roller üstlenmek gibi iki tarafÄ± da idare etmeye, iki tarafÄ±n da zaaflarÄ±ndan yararlanmaya dayalÄ± siyasetin, sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayanmÄ±ÅŸ olmakla birlikte, bu dönemde de sürdürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, ancak bunlarÄ±n hepsinin birer potansiyel kriz baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyleyebiliriz dolayÄ±sÄ±yla. Ä°dlib, S-400 alÄ±mlarÄ±nÄ±, F-35’leri, Suriye’de Åžam ve Kürtlerin anlaÅŸmasÄ± ihtimalini, ABD ve Ä°srail’in Ä°ran’a yönelik tutumlarÄ±nÄ± ve Zarrab dosyasÄ± gibi baÅŸlÄ±klarÄ± ise yakÄ±n geleceÄŸin somut kriz baÅŸlÄ±klarÄ± olarak görebiliriz.”

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 07:54

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