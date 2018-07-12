CHP havlu mu atÄ±yor?

CHPâ€™ye oy veren Ahmet KaragÃ¶z, seÃ§imlerin ardÄ±ndan parti iÃ§inde yaÅŸananlara dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yazdÄ±: 'GÃ¼n, ben deÄŸil 80 milyon insan olma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.'

Ahmet KARAGÖZ

Ankara

24 Haziran baskÄ±n seçim kararÄ± ile birlikte ezilen yoksul emekçi halk; umut ve düÅŸlerini tazeleyerek heyecanla sandÄ±ÄŸa gidip, insanca bir arada birlikte yaÅŸamanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± aralamak istedi. Ancak sandÄ±klarÄ±n açÄ±lmasÄ± ile birlikte umutlarÄ±mÄ±z, düÅŸlerimiz, hayallerimiz baÅŸka bir bahara kaldÄ±. Ä°nsan olmanÄ±n onuru ile yaÅŸamak için sandÄ±ÄŸÄ±n tek baÅŸÄ±na çözüm ve adres olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha görmüÅŸ olduk. AlanlarÄ±, sokaklarÄ± Ä±sÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yoksul emekçi halklarla buluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece, bu topraklarda kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n ve insanca yaÅŸamanÄ±n imkansÄ±z olduÄŸu gerçeÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

Seçim sonuçlarÄ±nÄ± bütün anket firmalarÄ± ve siyasi partiler doÄŸru tahmin edemediÄŸi gibi bizler de doÄŸru tahmin edemedik. Zaman umutsuzluÄŸa kapÄ±lÄ±p geri çekilme zamanÄ± deÄŸil. Zaman yine umutlarÄ±mÄ±zÄ± diri tutma zamanÄ±dÄ±r. Sürece ve zamana uygun mücadele araçlarÄ± ile mücadelemizde Ä±srarcÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±z bir zaman dilimini yaÅŸÄ±yoruz.

16 yÄ±ldÄ±r iktidar olan AKP, devletin bütün fiziki ve ideolojik aygÄ±tlarÄ±nÄ± seçim süresince Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± için kullandÄ±klarÄ±nÄ± gördük ve kullandÄ±klarÄ±na tanÄ±klÄ±k ettik. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda Millet Ä°ttifakÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± tutuklu olan HDP vardÄ±. Muhalefetin genel olarak toplumu kucaklayan söylemlerle bir deÄŸiÅŸim rüzgarÄ± estirdiÄŸine de tanÄ±klÄ±k ettik. Ancak yürütülen faaliyetler muhalefeti iktidara taÅŸÄ±maya yetmemiÅŸtir. AyrÄ±ca, muhalefetin kÄ±sÄ±r çekiÅŸmelerle darmadaÄŸÄ±n bir durumda olduÄŸunu görüyoruz. Seçim süresince muhalefetin seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na yer vermeyen havuz medyasÄ±, muhalefetin iç kavgasÄ±nÄ± günlerdir nasÄ±l iÅŸlediÄŸine tanÄ±klÄ±k yapÄ±yoruz. Ana muhalefetin ilgili organlarÄ±na duyurulur.

Ana muhalefet partisindeki bu daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±n birçok nedeni olmakla birlikte asÄ±l neden belli gruplarÄ±n veya mevcut yönetimin partiyi kÄ±sÄ±r ve iç çekiÅŸmelerle oyalayarak kendi denetimlerine alma çabasÄ±dÄ±r. CHP’ye oy veren milyonlarÄ±n talepleri ile ilgili tek cümle sarf etmeyen ana muhalefet, 24 Haziran sonrasÄ± umutlarÄ± tamamen tüketip, yarattÄ±ÄŸÄ± karanlÄ±k içerisinde, aynÄ± insanlarÄ±n güreÅŸtiÄŸi bir mekan haline gelmiÅŸtir. CHP’ye oy veren bir yurttaÅŸ olarak çözüm CHP’nin bütün kapÄ±larÄ±nÄ± koÅŸulsuz sonuna kadar emekçilere, gençlere ve kadÄ±nlara açmasÄ±dÄ±r. Emekçilerin, kadÄ±nlarÄ±n ve gençlerin karar süreçlerinde olmadÄ±ÄŸÄ± ve kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±lan düzenlemelerle bugün olduÄŸu gibi, parti her üç ayda bir kongreye gitme zorunda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olur.

24 Haziran seçim sonuçlarÄ±nÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu için hezimet, Ä°nce için baÅŸarÄ± olarak gösterenlerin hangi somut kriterler üzerinde bu sonuca vardÄ±klarÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸmak gibi bir sorumluluklarÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. EÄŸer bu deÄŸerlendirme sadece yüzde 22 ve yüzde 30 oy oranlarÄ± üzerinden yapÄ±lÄ±yorsa bu deÄŸerlendirmenin çok sÄ±ÄŸ ve realiteye uygun olmayan bir deÄŸerlendirme olduÄŸunu söyleyebilirim. 20-30 yÄ±l süresince partinin bütün kademelerinde görev alan ve partide baÄŸdaÅŸ kurup, partiyi sadece kendi siyasi istikballeri için kullananlardan bÄ±ktÄ±k ve usandÄ±k. Partinin mevcut yönetimine ve muhalif grubuna yeter artÄ±k diyoruz. Umut olmaktan çÄ±kÄ±p, umutlarÄ±mÄ±zÄ± tüketen bir hal aldÄ±nÄ±z. Yeter yeter yeter diyoruz! HalkÄ±n partisini halka teslim etme zamanÄ± gelmiÅŸtir.

24 Haziran seçim öncesi Ankara, Ä°zmir, Ä°stanbul mitinglerinde milyonlarca insanÄ± toplama baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kendinde gören SayÄ±n Ä°nce ve taraftarlarÄ± seçim sonrasÄ± ilk mitingini Erzurum’da yaklaÅŸÄ±k 100 insanla küçük bir salonda yapmÄ±ÅŸ olmalarÄ±nÄ± da deÄŸerlendirmelerini bekliyoruz. Ülke yönetimi ile ilgili sistem tümden deÄŸiÅŸirken yoksulun daha yoksul, zenginin ise daha zengin olduÄŸu bir dönemde CHP içerisinde, kazan kaldÄ±ranlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n her geçen gün artmÄ±ÅŸ olmasÄ± da CHP’nin ülke yönetiminde asla söz sahibi olamayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça göstermektedir.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m OHAL’in son KHK’si ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmelerle birlikte bütün yurttaÅŸlar tedirgin olurken CHP’nin parti içi kavgalarÄ± ile ülke gündemini tümden bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± sosyal demokratlar asla affetmeyecektir diye düÅŸünüyorum.

Gün; KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu veya Ä°nce taraftarÄ± olma günü deÄŸil, gün; mücadele günüdür. Gün; dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütme günüdür. Gün; bütün solcularÄ±n, sosyalistlerin, sosyal demokratlarÄ±n, devrimcilerin bir araya gelme ve ortak tutumla yerel seçimlere hazÄ±rlanma günüdür. Gün; iÅŸçilerin, emekçilerin, kadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n taleplerini karÅŸÄ±layacak politikalarÄ± üretme günüdür. Gün; savaÅŸÄ± deÄŸil barÄ±ÅŸÄ±, ölümleri deÄŸil yaÅŸamÄ± savunma günüdür. Gün; yoksul emekçi halkÄ±n talepleriyle sürekli olarak gündemde kalma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± saÄŸlama günüdür. Gün; ben deÄŸil, gün 80 milyon insan olma günüdür.

Sevgi ile kalÄ±n. Birlikte bir arada kalÄ±n.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 22:49

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