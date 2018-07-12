ODTÃœ mezunlarÄ± geleceklerinden kaygÄ±lÄ±

Mezuniyet tÃ¶reni sonrasÄ± konuÅŸtuÄŸumuz ODTÃœ'lÃ¼ler, 'torpilsiz' iÅŸ bulmanÄ±n zorluÄŸunu hatÄ±rlatarak yurt dÄ±ÅŸÄ±na 'kaÃ§ma' eÄŸilimin gÃ¼Ã§lendiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Diploma Töreni, 6 Temmuz günü olaylÄ± bir ÅŸekilde gerçekleÅŸti. Törenin ardÄ±ndan, diplomalarÄ±nÄ± alarak mezun olan öÄŸrenciler ile gelecek planlarÄ± ve ülkenin durumu üzerine sohbet ettik. MezunlarÄ±n çoÄŸu, iyi bir iÅŸ bulabilmenin zorluÄŸundan ve ülkenin durumuna iliÅŸkin kaygÄ±larÄ±ndan bahsetti.

Åžehir ve Bölge Planlama Bölümünden Özlem, iÅŸ bulma konusundaki kaygÄ±larÄ±na deÄŸinerek bu durumun geniÅŸ kitleleri kapsayan bir kaygÄ± olduÄŸunu söyledi. Ä°yi bir eÄŸitim aldÄ±klarÄ±nÄ± ve çok fazla emek verdiklerini belirten Özlem, tüm çabalarÄ±na karÅŸÄ±n mezun olur olmaz kendilerini büyük bir belirsizliÄŸin içerisinde bulduklarÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°statistik Bölümü mezunu GöktuÄŸ ve Psikoloji Bölümü Mezunu Engin ise iÅŸ bulmada çok zorlanmayacaklarÄ±nÄ± ancak bulacaklarÄ± iÅŸin kendi alanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸ olabileceÄŸini söylediler. Ä°ÅŸ imkanlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken öÄŸrenciler, bulacaklarÄ± iÅŸlerde de düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸmak durumunda kalacaklarÄ±nÄ± ve çeÅŸitli sÄ±kÄ±ntÄ±larla baÅŸ etmek durumunda kalacaklarÄ±nÄ± ifade ettiler.

ETNÄ°K KÄ°MLÄ°K VE SÄ°YASÄ° GÖRÜÅžLER BELÄ°RLEYÄ°CÄ°

Makine MühendisliÄŸi Mezunu Baran, ODTÜ’ye ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemki hedeflerinin mezuniyet yaklaÅŸtÄ±kça silindiÄŸini dile getirdi. Åžirketlerle görüÅŸmeye baÅŸladÄ±kça durumun ne kadar iç karartÄ±cÄ± olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Baran, “Gerçek AR-GE’nin Türkiye’de yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve farklÄ± alanlarda çalÄ±ÅŸmak isteyenlerin tutuklama tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm” dedi. Endüstri MühendisliÄŸi Mezunu Ekin ise iÅŸ ararken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en büyük problemin, etnik kimliÄŸi ve siyasi görüÅŸleri nedeniyle iÅŸe alÄ±nmamasÄ± olduÄŸunu söyledi. Ä°ÅŸ görüÅŸmesine gittiÄŸinde nüfus bilgilerine bakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan etnik kimliÄŸi, dini inancÄ± ve siyasi görüÅŸüne iliÅŸkin üstü kapalÄ± sorularÄ±n sorulduÄŸunu ifade eden Ekin, “AslÄ±nda iÅŸinizi nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z daha önemliyken bakÄ±lan ÅŸeyler nerede doÄŸduÄŸunuz ya da etnik kökeninizin ne olduÄŸu oluyor.” dedi. Åžehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunu Banu ise özel sektörde çalÄ±ÅŸmak istemediÄŸini ancak devlet kurumlarÄ±na girmenin de torpil olmadan mümkün olamayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü söyledi. KPSS’den iyi bir not almasÄ±na karÅŸÄ±n bunun bir iÅŸe yaramayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Banu, devlete güveninin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YURT DIÅžINA ‘KAÇMA’ Ä°STEÄžÄ° ARTIYOR

ÖÄŸrenciler, mezun olduklarÄ±ndan sonra iÅŸ bulma ve ülkeye dair kaygÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±na paralel olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±na “kaçma” eÄŸiliminin de güçlendiÄŸini söyledi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki master ve doktora programlarÄ±na kayÄ±t olma veya yurt dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸ arama eÄŸilimi mezunlar tarafÄ±ndan geçmiÅŸe göre daha çok dile getiriliyor. Biyoloji Bölümü Mezunu Irmak, iÅŸ imkanlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± nedeniyle öÄŸrencilerin çoÄŸunun akademik kariyeri tercih ettiÄŸini ancak bunun da Türkiye’de pek mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Fen-edebiyat fakültesi bölümlerinin ülkede deÄŸer görmediÄŸine deÄŸinen Irmak, öÄŸrencilerin de bu nedenle yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmeyi tercih ettiklerini ifade etti. Bir diÄŸer öÄŸrenci ise akademiye yönelik saldÄ±rÄ±lara deÄŸinerek Türkiye’de bilim yapmanÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun öÄŸrencilerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmesinde etkili olduÄŸunu dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 22:38

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