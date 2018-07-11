Mersin'de 'istismar' eylemi: Ä°stismarcÄ±yÄ± koruma, aklama, yargÄ±la

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ve Mersin KadÄ±n Platformu Ã§ocuk istismar ve kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±na karÅŸÄ± eylem yaptÄ±.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ve Mersin KadÄ±n Platformu, "Çocuk istismarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rma, istismarcÄ±yÄ± koruma, aklama, yargÄ±la" pankartÄ± açarak basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

AçÄ±klamayÄ± okuyan Jini GüneÅŸ, "Türkiye'de de TÜÄ°K verilerine göre sadece 2008-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda hakkÄ±nda resmi kayÄ±p baÅŸvurusu yapÄ±lan çocuk sayÄ±sÄ± 104 bin 531'i bulmuÅŸtur. Bu verileri dikkate alÄ±rsak, günde ortalama 33 çocuÄŸun kaybolduÄŸunu söyleyebiliriz. Sadece 2016 yÄ±lÄ±nda çocuÄŸun cinsel istismarÄ± suçundan 15 bin 51 dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 2016'da evlenen her 100 kiÅŸiden 18'i çocuk, son 10 yÄ±lda evlendirilen kÄ±z çocuÄŸu sayÄ±sÄ± 482 bin 908, doÄŸum yapan kÄ±z çocuÄŸu sayÄ±sÄ± 15-17 yaÅŸ arasÄ± 17 bin 789 ve 15 yaÅŸ altÄ±nda 244'dür’’ ifadelerini kullandÄ±.

Bireysel ÅŸiddet eÄŸiliminin toplumsal dinamiklerden baÄŸÄ±msÄ±z düÅŸünülemeyeceÄŸini ifade eden GüneÅŸ, ‘‘Åžiddet ve istismar hep güç iliÅŸkileri içindeki eÅŸitsizlik ve adaletsizlik sonucu ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. Toplum ve kültürün bu iliÅŸkilere açtÄ±ÄŸÄ± alan da kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± etki saÄŸlamaktadÄ±r. Cinsel istismar ve tecavüz cinsellik deÄŸil cinsel ÅŸiddettir. Yani ÅŸiddet uygulamak için cinselliÄŸin kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r. Cinsel istismar ve ÅŸiddet suçlarÄ± failleri cinsel dürtüleri ile deÄŸil ÅŸiddet uygulamaya haklarÄ± olduÄŸuna inançlarÄ± ile hareket etmektedirler’’ diye konuÅŸtu.

HadÄ±m ve idam gibi popüler tartÄ±ÅŸmalarÄ±n cinsel suçlarÄ± önleyici bir yönü yoktur diyen GüneÅŸ, "Bu tartÄ±ÅŸmalar sadece suç iÅŸlendikten sonrasÄ±na yönelik üstelik saÄŸlÄ±ksÄ±z tartÄ±ÅŸmalardÄ±r. Cinsel istismar suçlarÄ±nÄ± önleyici politikalar ÅŸarttÄ±r. Bu yüzden çocukla temasÄ± olan tüm kesimlere (öÄŸretmen, servis ÅŸoförü, okul personeli, aile vb) dönük farkÄ±ndalÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütülmelidir. Cinsiyet eÅŸitliÄŸi, üreme ve cinsel saÄŸlÄ±k dersleri eÄŸitim müfredatÄ±nda yer almalÄ±dÄ±r. Türkiye'de devletin ilgili kurumlarÄ±nÄ±n; hukuk, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitimden sorumlu meslek gruplarÄ±nÄ±n, ebeveynlerin ve çocuklarÄ±n içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± eriÅŸkin toplumunun tüm kesimlerinin, çocuk haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda Türkiye'nin de taraf olduÄŸu uluslararasÄ± sözleÅŸmelerden kaynaklÄ± yükümlülükleri bulunduÄŸunu buradan bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yor, çocuklarÄ± destekleyici, koruyucu tedbirler alÄ±nmasÄ±, çocuk istismarÄ±nÄ± önlemek için ulusal plan, çocuklara cinsellik eÄŸitimi, istismarÄ± bildirmekle yükümlü meslek elemanlarÄ±nÄ±n eÄŸitimi ve desteklenmesi gibi çözüm önerileri için yapÄ±lacak bütün çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lmaya hazÄ±r olduÄŸumuzu vurguluyoruz’’ dedi.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan son yayÄ±mlanan KHK ile ihraç edilen Akademisyen Esra ErgüzeloÄŸlu Kilim, tarihi onlar deÄŸil biz yazÄ±yoruz diyerek ‘‘AKP, MHP ve cemaatler koalisyonun 16 yÄ±llÄ±k iktidarlarÄ±na dönüp bir bakalÄ±m hangi deÄŸerleri temsil ediyorlar. Halka, emekçilere, üretenlere, öÄŸrencilere korku, ÅŸiddet ve yoksulluÄŸu reva görüyorlar. Kendileri nasÄ±l yaÅŸÄ±yorlar. Tarihi onlar deÄŸil biz yazÄ±yoruz. KafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k olanlara, gündelik yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürmek kaygÄ±sÄ±yla haksÄ±zlÄ±klara göz yuma bilenlere sesleniyorum: Kendi emeÄŸinin gücünden baÅŸka bir güce tapmayanlara güvenin. Gerçekler bir gün gün gibi su yüzüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda utancÄ±nÄ±z saklayamacaÄŸÄ±z kadar büyük olmasÄ±n. EvlatlarÄ±nÄ±zÄ±n yüzüne gururla bakÄ±n. Bilimi, adaleti, gelecek güzel günleri tüketmeyin. Tehditler, baskÄ±lar, uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸiddet sözümüzü büyütüyor. AtÄ±lan çamur bize yapÄ±ÅŸmÄ±yor. DayanÄ±ÅŸmanÄ±n, dik durmanÄ±n, eleÅŸtirel düÅŸünmenin bilimsel üretimin gücü bizdedir, tarihi onlar deÄŸil biz yazÄ±yoruz ve yazmaya devam edeceÄŸiz’’ diye konuÅŸtu. (Mersin/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 21:37

www.evrensel.net