Odysseia destanÄ±nÄ±n kil tableti bulundu

Olympia antik kentinde, Odysseia destanÄ±nÄ±n 13 dizesinin kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir kil tablet bulundu. Dizeler, bu destana ait en eski kayÄ±t olabilir.

Arkeologlar, Yunanistan’daki Olympia antik kentinde, Odysseia destanÄ±nÄ±n 13 dizesinin kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir tablet ortaya çÄ±kardÄ±. Söz konusu dizeler, bu epik ÅŸiirin bilinen en eski kaydÄ± olabilir.

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina’daki Olympia tapÄ±naÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda yapÄ±lan kazÄ±larda, Roma Dönemi’ne ait bulgular arasÄ±nda, Odyssia destanÄ±ndan 13 satÄ±rÄ±n kazÄ±lÄ± olduÄŸu bir kil levha bulundu.

Yunan mitolojisinin Ä°thaka kralÄ± olan Odysseus’un Eumaios’la konuÅŸmasÄ±nÄ± konu eden XIV. rapsodiye ait dizelerin kazÄ±lÄ± olduÄŸu 1800 yÄ±llÄ±k tablet laboratuvarlarda da doÄŸrulanÄ±rsa, Homeros destanlarÄ±nÄ±n ÅŸimdiye kadar bulunan en eski yazÄ±lÄ± metni olarak kabul edilecek.

Tabletin kesin tarihi hâlâ doÄŸrulanmadÄ±, ancak keÅŸif “büyük bir arkeolojik, epigrafik, edebi ve tarihi keÅŸif” olarak yorumlanÄ±yor.

Tablet, Yunan Arkeoloji Hizmetleri ile Alman Arkeoloji Enstitüsü iÅŸ birliÄŸi içinde, üç yÄ±llÄ±k yüzey araÅŸtÄ±rmalarÄ± sonrasÄ±nda keÅŸfedildi.

Arkeofili’de yer alan habere göre, MÖ 8. yüzyÄ±lda sözlü olarak bestelenen ve Homeros’a atfedilen bu epik ÅŸiir, HÄ±ristiyanlÄ±k döneminde parÅŸömen üzerine yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve MÄ±sÄ±r’da sadece birkaç parçasÄ± keÅŸfedilebildi.

Odysseia destanÄ±, BatÄ± edebiyatÄ±nda ufuk açan bir çalÄ±ÅŸma olarak kabul ediliyor. 12 bin satÄ±rlÄ±k bu ÅŸiir, Truva krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±ktan sonra 10 yÄ±l boyunca evine dönmeye çalÄ±ÅŸan Ä°thaka KralÄ± Odysseus’un öyküsünü anlatÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 21:11

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