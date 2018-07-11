BostancÄ±: MHPâ€™nin karÅŸÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ± yasayÄ± niye yapalÄ±m?

AKP Grup BaÅŸkanÄ± Naci BostancÄ±, 'MHPâ€™nin Ã§ok yÃ¼ksek sesle karÅŸÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ± yasa tekliflerini niye yapalÄ±m' dedi.

AKP Grup BaÅŸkanÄ± Naci BostancÄ± Mecliste yüzde 50’nin altÄ±nda kalan partisi için deÄŸerlendirmelerde bulundu. BostancÄ±, “MHP bazÄ± yasa tekliflerinin oylanmasÄ±nda bizimle ortak hareket etmese bile karÅŸÄ± bloka geçmediÄŸi sürece bir sorunumuz yok” diyerek, “Ki zaten biz de MHP’nin çok yüksek sesle karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ± yasa tekliflerini niye yapalÄ±m” ifadesini kullandÄ±.

Habertürk YazarÄ± Fatih AltaylÄ±’ya konuÅŸan BostancÄ± TBMM’deki çoÄŸunluk ile ilgili olarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

“GeçmiÅŸte de yasa çÄ±karmak için TBMM’de yarÄ±dan bir fazla çoÄŸunluÄŸuna ihtiyaç yoktu, bugün de yok. Mevcut Anayasa’ya göre ÅŸu anda 301 vekille istediÄŸimiz yasayÄ± Meclisten geçirebiliriz. Yani AK Parti’nin yasa çÄ±karmaya yeten bir sayÄ±sÄ± var. Engel ne? ÇÄ±karacaÄŸÄ±mÄ±z yasaya karÅŸÄ± olanlarÄ±n bizim Mecliste bulunduracaÄŸÄ±mÄ±z çoÄŸunluktan bir fazlasÄ± ile bunu engellemeleri. Bunu yapabilmek için de MHP’ye ihtiyaçlarÄ± var. Yani MHP de muhalefet bloku ile birlikte hareket edecek. Bu da pek mümkün görünmüyor. MHP, AK Parti’nin getirdiÄŸi bir yasa teklifi için gidip CHP ve HDP ile birlikte hareket etmez. MHP bazÄ± yasa tekliflerinin oylanmasÄ±nda bizimle ortak hareket etmese bile karÅŸÄ± bloka geçmediÄŸi sürece bir sorunumuz yok. Ki zaten biz de MHP’nin çok yüksek sesle karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ± yasa tekliflerini niye yapalÄ±m. Sonuçta uzunca bir süredir, pek çok konuda ortak tavÄ±r aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir parti.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 20:01

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