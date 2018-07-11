Geziâ€™ye katÄ±ldÄ±lar, Denizleri andÄ±lar; 15 yÄ±l hapisleri isteniyor

Adana'da geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l aÃ§Ä±lan HDK davasÄ±nÄ±n 5 KasÄ±m'daki duruÅŸmasÄ± Ã¶ncesi mÃ¼talaasÄ±nÄ± veren savcÄ± 7 kiÅŸi iÃ§in 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istedi.

Volkan PEKAL

Adana

Adana'da geçtiÄŸimiz yÄ±l açÄ±lan HDK davasÄ±nÄ±n 5 KasÄ±m günü Adana 13’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek duruÅŸmasÄ± öncesi savcÄ± mahkemeye yazÄ±lÄ± mütalaa verdi. SavcÄ± EMEP GYK Üyesi Halil Ä°mrek, HDP Yöneticisi Ä°brahim Yakut’un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸinin 2012 ve 2013 yÄ±llarÄ±nda katÄ±ldÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve toplu gösteriler gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliÄŸinden” açÄ±lan iddianamenin iddialarÄ±nÄ± tekrarladÄ±. SavcÄ± 7 kiÅŸi için anayasal hak olan silahsÄ±z, ÅŸiddetsiz eylemler dolayÄ±sÄ±yla örgüt üyesi olduklarÄ±nÄ± ve demokrasi ve barÄ±ÅŸ talebi ile yapÄ±lan eylemlerin örgüte taban kazandÄ±rma amaçlÄ± olduÄŸunu iddia ederek 15 yÄ±la kadar cezasÄ±nÄ± istedi.

‘DEMOKRATÄ°K EYLEMLER HEDEFLENÄ°YOR’

HDK’nin bir güç birliÄŸi olarak ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir gizli tanÄ±k ifadesinden yola çÄ±karak o ifadeyi destekleyecek baÅŸka deliller olmadan böyle bir mütalaanÄ±n verilmesinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden sanÄ±k avukatlarÄ±ndan ve EMEP Ä°l BaÅŸkanÄ± Sevil AracÄ±, eylemlerin silahsÄ±z, ÅŸiddetsiz gerçekleÅŸen protesto ya da anma eylemleri olduÄŸunu ifade etti. Yasa dÄ±ÅŸÄ± örgüt adÄ±na kepen kapatma eyleminin organize edildiÄŸi ve eylemlerin örgüte taban kazandÄ±rmak için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edildiÄŸini ifade eden AracÄ±, “Ancak kepenk nerede kapatÄ±ldÄ±, kim nerede karar aldÄ±, kime iletti? Bu iddialarÄ± destekleyecek delil yok. Toptan tüm sanÄ±klar yapÄ±lan açÄ±klamalara delilsiz iddialar da eklenerek ceza isteniyor. SanÄ±klar AKP hükümetinin yarattÄ±ÄŸÄ± baskÄ± ortamÄ±nÄ±n bir sonucu olarak yargÄ±lanÄ±yor. Mahkemenin sanÄ±klar için vereceÄŸi olumsuz bir karar hukuki olmayacaktÄ±r. Demokratik eylemlerin, en ufak bir itirazÄ±n dahi önüne geçilmek isteniyor” dedi.

GEZÄ° EYLEMLERÄ° VE BARIÅž TALEBÄ° YARGILANIYOR

Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen bir soruÅŸturmadaki gizli tanÄ±k ifadelerine dayandÄ±rÄ±larak HDK’nin Abdullah Öcalan’Ä±n talimatÄ± ile kurulduÄŸu iddiasÄ±ndan yola çÄ±kÄ±larak hazÄ±rlanan iddianameye uygun bir mütalaa veren savcÄ± Gezi eylemlerinden barÄ±ÅŸ eylemlerine Adana’da yÄ±llardÄ±r yapÄ±lan eylemlere Öcalan’Ä±n talimatÄ± ile katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesi ile sanÄ±klarÄ±n terör örgütü üyeliÄŸinden ceza almalarÄ±nÄ± istiyor. SavcÄ± mütalaasÄ±nda 13 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim Aras’Ä±n polis müdahalesinde öldürülmesinden sonra yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ± iddianamede olduÄŸu gibi “ÇocuÄŸun ölümünün istismar edilmesi” olarak ifade etmiÅŸ.

Ä°ddianamede geçen eylemler arasÄ±nda Deniz GezmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anÄ±lmasÄ±, 1 Eylül Dünya BarÄ±ÅŸ Günü, dönemin BDP Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ mitingi, Roboskî KatliamÄ±, Halepçe katliamÄ±, Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± gibi konularda yapÄ±lan ÅŸiddet içermeyen anma ve eylemler vardÄ±. Türkiye’nin her yerinde yapÄ±lan Gezi eylemlerine partilerin üyelerini çaÄŸÄ±rmasÄ± ise iddianamede terör örgütü adÄ±na iÅŸlenen suçlar arasÄ±nda sayÄ±lÄ±yor. Gezi eylemlerine katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n iddianamede ‘örgüt adÄ±na’ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. 6 MayÄ±s 2012’de yapÄ±lan Deniz GezmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anma yürüyüÅŸünün “Terör örgütüne taban kazanma amaçlÄ± bir eylem” olarak zikredildiÄŸi iddianamede yürüyüÅŸte taÅŸÄ±nan Denizlerin fotoÄŸraflarÄ± da “Terör örgütü üyelerinin fotoÄŸraflarÄ± taÅŸÄ±ndÄ±” denilerek terör örgütü iddiasÄ± güçlendirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Adanaâ€™daki HDK eylemlerine 3 yÄ±l sonra dava aÃ§Ä±ldÄ±

Adana'daki HDK davasÄ±nÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 19:41

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