Shakira konseri iÃ§in uzun kuyruklar oluÅŸtu

Dünyaca ünlü KolombiyalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Shakira, saat 21.00'de Vodafone Park'ta konser verecek. Konser için Vodafone Park'a gelenler uzun kuyruklar oluÅŸturdu.

Öte yandan KolombiyalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±, konser için 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Tarabya'da konakladÄ±ÄŸÄ± otelden ayrÄ±ldÄ±. Otelden çocuklarÄ± Sasha ve Milan ile çÄ±kan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, kendisini görmek için 5 gündür bekleyen fanÄ± Nurcan ToptaÅŸ ile fotoÄŸraf çektirdikten sonra tekne ile boÄŸaza açÄ±ldÄ±.

Shakira ve beraberindekileri taÅŸÄ±yan özel uçak, dün akÅŸam saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Atatürk HavalimanÄ± Genel HavacÄ±lÄ±k Terminali'ne iniÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±. Shakira kendini karÅŸÄ±layan gazetecilere “TeÅŸekkür ederim, görüÅŸürüz” dedi.

KONSERÄ° NEDENÄ°YLE BAZI YOLLAR TRAFÄ°ÄžE KAPALI

Öte yandan konser nedeniyle bazÄ± yollar da trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü, Vodafone Park'ta saat 21.00'de gerçekleÅŸecek konser nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollarÄ± ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

“GümüÅŸsuyu MKE önünden kapama yapÄ±larak akÄ±m Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel Bomonti giriÅŸinden Dolmabahçe istikameti araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak, Mete Caddesi’nden Bedri KarafakioÄŸluCaddesi istikametine akÄ±m verilmeyecek, KadÄ±rgalar Ä±ÅŸÄ±klardan KadÄ±rgalar Caddesi istikametine akÄ±m verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel çÄ±kÄ±ÅŸÄ±ndan kapama yapÄ±larak akÄ±m stat arkasÄ±na gönderilemeyecek.”

Alternatif güzergahlar ise ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

“TeÅŸvikiye Caddesi Süleyman Seba Caddesi istikameti, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular,Taksim istikameti, Mecidiyeköy istikameti, SÄ±raselviler Caddesi, Mete Caddesi,Cumhuriyet Caddesi istikameti, Mete Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi istikametiTarlabaÅŸÄ± , Refik Saydam Caddesi istikameti, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Barbaros BulvarÄ± istikameti, PiyalepaÅŸa BulvarÄ± ve Hürriyettepe Ä±ÅŸÄ±klar istikameti” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 19:26

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