Romeo ve Juliet dans ediyor

Ã–zlem Ertan, dÃ¼n Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonuâ€™nda izleyiciyle buluÅŸan Romeo ve Juliet balesini yazdÄ±.

Özlem ERTAN

Eserleri en sÄ±k gündeme gelen, farklÄ± sanat dallarÄ±na uyarlanan yazarlarÄ±n baÅŸÄ±nda William Shakespeare’in geldiÄŸine kuÅŸku yok. AsÄ±rlar önce yaÅŸamÄ±ÅŸ Ä°ngiliz ozanÄ±n oyunlarÄ± hem opera ile balenin hem de sinemanÄ±n sÄ±klÄ±kla dönüp baktÄ±ÄŸÄ±, yeniden ele aldÄ±ÄŸÄ± metinler.

Romeo ve Juliet’i bilmeyen yoktur mesela. Herkes en azÄ±ndan bu ölümsüz tiyatro eserinin sinema uyarlamalarÄ±ndan birini izlemiÅŸtir. Birbirine düÅŸman iki ailenin, Capulet’ler ile Montegue’lerin çocuklarÄ± arasÄ±nda doÄŸan ve her türlü engeli ortadan kaldÄ±ran trajik aÅŸkÄ±n hikayesi yüzyÄ±llardÄ±r okunuyor, dinleniyor, izleniyor, kulaktan kulaÄŸa aktarÄ±lÄ±yor. Pek çok sinema uyarlamasÄ± bulunan Romeo ve Juliet, opera ile bale sahnelerine de sÄ±klÄ±kla konuk oluyor.

OPERA VE BALEDE

FransÄ±z Besteci Charles Gounod’nun Romeo ve Juliet operasÄ± bu ölümsüz aÅŸk öyküsünü güzel müzikleriyle daha da etkili kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r mesela. GeçtiÄŸimiz günlerde 9. Ä°stanbul Opera Festivali’nin açÄ±lÄ±ÅŸ konserinde solist olarak yer alan GürcistanlÄ± Soprano Nino Machaidze, Romeo ve Juliet operasÄ±ndan Juliet’in aryasÄ± Je Veux Vivre’yi ne de güzel seslendirmiÅŸti.

10 Temmuz akÅŸamÄ± yine Romeo ile Juliet’in trajik öyküsüne odaklandÄ±k. Ancak bu kez karÅŸÄ±mÄ±zda Rus Besteci Pyotr Ä°lyiç Çaykovski’nin tutku dolu müziÄŸi ve bale sanatçÄ±larÄ± vardÄ±. Ä°zmir Devlet Opera ve Balesi dansçÄ±larÄ±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± Romeo ve Juliet balesi, bu yaz altÄ±ncÄ±sÄ± düzenleneceÄŸi önceden açÄ±klanan Ä°stanbul Bale YarÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda sahnelenecekti. Bale yarÄ±ÅŸmasÄ± iptal edildiyse de Romeo ve Juliet balesi, planlandÄ±ÄŸÄ± gibi Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu’nun (CRR) sahnesinde izleyicilerle buluÅŸtu.

SES DÜZENÄ° SORUNU

Çaykovski’nin müziÄŸi üzerinde yükselen balenin müzik düzenlemesi Tolga TaviÅŸ’e ait. ÇaÄŸda Çitkaya’nÄ±n sahneye koyduÄŸu eserin koreografisini ise Göksel ArmaÄŸan Davran ile Ahmet Volkan Ersoy yapmÄ±ÅŸ. Romeo ve Juliet balesinin Gülay Korkut’un imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan dekoru, sade ama iÅŸlevsel. Dekor, sahne arkasÄ±ndaki perdeye yansÄ±tÄ±lan mekan ve bina görüntüleri ile sahnedeki birkaç paravandan ibaret. Ancak perdeye yansÄ±yan görüntüler, derinlikleriyle tatmin edici bir arka plan oluÅŸturuyorlar.

AslÄ±nda Romeo ve Juliet’in tek büyük sorunu, banttan çalÄ±nan müziÄŸinin kulak tÄ±rmalamasÄ±ydÄ±. Ses düzeninin iyi ayarlanmamasÄ± yüzünden özellikle nefesli çalgÄ±larÄ±n sesi patladÄ±. Geri planda duyulmasÄ± gereken baslar bile çok belirgindi. Ne yazÄ±k ki ses düzeni problemi, Çaykovski’nin aÅŸk, tutku ve çatÄ±ÅŸma dolu müziÄŸinden keyif almamÄ±zÄ±n önüne geçti.

DANSÇILAR BAÅžARILI

Koreografi ve dansçÄ±lar baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. Detay vermek gerekirse, Juliet’i oynayan Burcu Olguner sadece dansÄ±yla deÄŸil, Juliet’in duygularÄ±nÄ± jestleri ve mimikleriyle yansÄ±tabilmesiyle de akÄ±lda kalÄ±cÄ± bir performans sergiledi. Romeo olarak izlediÄŸimiz BoÄŸaçhan BoÄŸazada’dan teknik anlamda baÅŸarÄ±lÄ± ve Romeo’nun saf aÅŸktan kaynaklanan masumiyetinin altÄ±nÄ± çizen bir yorum izledik. Mercutio’yu oynayan Sertan YetkinoÄŸlu ile Tybalt’Ä± canlandÄ±ran Dolun Doyran da özellikle kavga sahnesinde dikkat çekiciydi. Romeo ve Juliet genel anlamda baÅŸarÄ±lÄ± bir bale olsa da insan “KeÅŸke canlÄ± orkestra eÅŸliÄŸinde izleyebilseydik” diye düÅŸünmeden edemiyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 19:18

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