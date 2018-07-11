Polisle anlaÅŸtÄ±, sevgilisini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±rÄ±p evlilik teklif etti

Hatay'Ä±n Ä°skenderun Ä°lçesinde Nüfus MüdürlüÄŸünde memur çalÄ±ÅŸan Erdinç Devrim, anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± polis ekiplerine sevgilisi Üreyna Mazman'Ä± gözaltÄ±na aldÄ±rÄ±p evlilik teklif etti. Erdinç Devrim, evlilik teklifini Ä°skenderun Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerine anlattÄ±. Devrim’in teklifini kabul eden polisler, kent merkezindeki bir cafede arkadaÅŸlarÄ±yla oturan Üreyna Mazman'Ä±n masasÄ±na gelip, kimlik kontrolü yaptÄ±. Ekipler, genç kadÄ±nÄ± gözaltÄ±na alarak polis merkezine götürmek üzere sivil bir arabaya bindirdi. Ne olduÄŸunu anlamakta zorluk geçen Üreyna Mazman, Çay Mahallesi Tayfur Sökmen BulvarÄ±'na getirildi. Araçtan indirilen genç kadÄ±n, Erdinç Devrim’in evlilik teklifiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Genç kadÄ±n ÅŸoku üstünden attÄ±ktan sonra 'evet' diyerek teklifi kabul etti. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 20:53

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