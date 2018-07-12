ErdoÄŸan 'dÃ¼ÅŸecek, eminim' demiÅŸti, dolar 4,97'yi gÃ¶rdÃ¼

Dolar/TL kuru CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4.80'in Ã¼zerine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±, 4,97'yi gÃ¶rdÃ¼.

Hafta baÅŸÄ±nda yeni kabine açÄ±klandÄ±ktan sonra sert yükseliÅŸ gösteren dövizlerdeki artÄ±ÅŸ hÄ±z kazandÄ± ve gece saatlerinde dolar TL karÅŸÄ±sÄ±nda 4,97 seviyesine kadar yükseldi.

Güne yükseliÅŸle baÅŸlayan akÅŸam saatlerinde ise 4.70 seviyelerinde seyreden dolar/TL kuru CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yükseliÅŸe geçerek 4.80 seviyesinin üstüne çÄ±ktÄ±. Gece saatlerinde ise 4,97'yi gördü. PerÅŸembe sabahÄ± itibariyle dolar 4,83, avro 5,65 seviyesinde.

ERDOÄžAN NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

Berat Albayrak’Ä±n ekonomiyi çok daha seri derleyip toparlayacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ErdoÄŸan, Mehmet ÅžimÅŸek'in kabinede yer almamasÄ±na iliÅŸkin dÄ±ÅŸ basÄ±nda yapÄ±lan eleÅŸtirileri ise umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ErdoÄŸan: DolarÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶receksiniz, bu konuda eminim

ErdoÄŸan’Ä±n bu konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar saat 18.00 civarÄ±nda 4.8119 seviyesine yükseldi. AynÄ± saatlerde avro da 5.6336 seviyesine çÄ±ktÄ±. Gece saatlerinde ise 4,97'yi gördü.

PerÅŸembe sabahÄ± itibariyle dolar 4,83, avro 5,65 seviyesinde. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 09:55

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