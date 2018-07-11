Telefonunda 'Newroz Piroz Be' yazan mÃ¼lteciye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±

Suriyeli mÃ¼lteci H.M. , telefonunda 'Newroz Piroz Be' yazdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± verilerek geri gÃ¶nderme merkezine yollandÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir'de yapÄ±lan aramalarda cep telefonu incelenen Suriyeli mülteci H.M. sosyal medya hesabÄ±nda 'Newroz Piroz Be' yazdÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± verilerek geri gönderme merkezine yollandÄ±.

OHAL ile birlikte artan hak ihlallerinden Türkiye’de yaÅŸayan mülteciler de nasibini alÄ±yor. Mültecilerin yargÄ± denetimine tabi tutulmadan zorla geri gönderilmesinin önünü açan kararnamenin uygulanmasÄ± ile birlikte mülteciler üzerindeki baskÄ± arttÄ±.

Dün Ä°zmir'de kimlik kontrolüne denk gelen üniversite öÄŸrencisi Suriyeli H.M'nin cep telefonu polisler tarafÄ±ndan incelendi. FotoÄŸraflarÄ±, mesajlarÄ± ve sosyal medya hesaplarÄ± tek tek kontrol edilen H.M'nin facebook paylaÅŸÄ±mÄ± polisler tarafÄ±ndan sakÄ±ncalÄ± bulundu. 6 yÄ±l önceki paylaÅŸÄ±mda 'Newroz Piroz Be' yazmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± gerekçe gösteren polisler H.M'yi gözaltÄ±na alarak göç idaresine teslim etti.

AYM'YE BAÅžVURU YAPILACAK

AlÄ±konulan H.M. herhangi bir sorgulama ya da yargÄ±lama iÅŸlemine tabi tutulmadan hakkÄ±nda hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ve idari gözetim kararÄ± alÄ±ndÄ±, ardÄ±ndan kararlarÄ±n uygulanmasÄ± için HarmandalÄ± Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. H.M. için 'YabancÄ± Terörist SavaÅŸçÄ±sÄ±' kodu uygulandÄ±. H.M. hakkÄ±nda verilen kararlara karÅŸÄ± avukatlarÄ± Anayasa Mahkemesi'ne tedbir kararÄ± almak için baÅŸvuruda bulunacak ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±nÄ±n iptaline karÅŸÄ± dava açacak.

OHAL KHK'SÄ° Ä°LE DÜZENLENDÄ°

29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren 676 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal KapsamÄ±nda BazÄ± Düzenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname'nin “Güvenlik ile Ä°lgili Düzenlemeler” baÅŸlÄ±klÄ± ikinci bölümünde 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayÄ±lÄ± YabancÄ±lar ve UluslararasÄ± Koruma Kanunu’nun 3 ayrÄ± maddesi deÄŸiÅŸtirildi.

YARGI KARARLARI BEKLENMEYEBÄ°LÄ°R

Düzenlemeye göre, kamu düzeni, kamu güvenliÄŸi ya da kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan tehdit oluÅŸturduÄŸu düÅŸünülen veya uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan tanÄ±mlanan terör örgütleriyle iliÅŸkisi olduÄŸu deÄŸerlendirilerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± verilen 'yabancÄ±lar' için yargÄ± süreci devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Bu kiÅŸiler, idarenin kararÄ±na karÅŸÄ± açtÄ±klarÄ± davanÄ±n sonuçlarÄ± beklenmeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilebilecek. Söz konusu Suriyeliler ise 'güvenli' olarak kabul edilen Türkiye'nin kontrolündeki Afrin'e gönderiliyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 18:10

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