EskiÅŸehir'de pizzaya tÃ¼kÃ¼ren kuryeye aÄŸÄ±r ceza mahkemesinde dava aÃ§Ä±ldÄ±.

EskiÅŸehir'de, pizza daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapan motosikletli kurye Burak S.'in, apartmanda açtÄ±ÄŸÄ± kutudaki pizzaya tükürüp, bu anlarÄ± cep telefonunun kamerasÄ±yla kayda almasÄ± ardÄ±ndan da müÅŸteriye teslim etmesiyle ilgili Tüketici Mahkemesi'ndeki dava sürerken, AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde de Burak S. hakkÄ±nda, 2 ayrÄ± suçtan 18 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

Olay, 24 AralÄ±k 2017 tarihinde meydana geldi. Motosikletle servis yapan ve baÅŸÄ±nda kask bulunan Burak S. adlÄ± kurye, girdiÄŸi apartmanda elindeki kutuyu açÄ±p, içindeki pizzaya tükürdü. ApartmanÄ±n güvenlik kamerasÄ±nca kaydedilen görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anÄ±nÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla çektiÄŸi görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çÄ±kÄ±p, tükürdüÄŸü pizzayÄ± sipariÅŸi veren kiÅŸiye Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeÄŸeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nda görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardÄ±ndan olay yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±. Kurye Burak S.'nin ise iÅŸine son verildi. Burak S.'nin, aynÄ± iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸan genç kÄ±za telefonla sipariÅŸ verirken tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Hüseyin Alyüz'e sinirlenip pizzasÄ±na tükürdüÄŸü, bu anÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla görüntüleyip, 'Senin intikamÄ±nÄ± aldÄ±m' notuyla genç kÄ±za gönderdiÄŸi öne sürüldü. Burak. S., suçlamalarÄ± kabul etmeyip, pizza üzerindeki tozlarÄ± temizlemek için üflediÄŸini iddia etti.

DURUÅžMA 14 KASIM'A ERTELENDÄ°

Pizza sipariÅŸi veren Hüseyin Alyüz'ün ÅŸikayeti üzerine Burak S. ve pizza ÅŸirketi hakkÄ±nda EskiÅŸehir Ticaret Mahkemesi'nde dava açÄ±ldÄ±. DavanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± bugün görüldü. DuruÅŸmaya Alyüz ile avukatÄ± ve pizza ÅŸirketinin avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Kurye Burak S.'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada tanÄ±klar dinlendi. TanÄ±klardan Ç.E., kuryenin, pizzaya tükürdüÄŸünü apartmanÄ±n güvenlik kamerasÄ±nda gördüÄŸünü söyledi. DuruÅŸma, 14 KasÄ±m'a ertelendi.

18 YILA KADAR HAPÄ°S Ä°STEMÄ°YLE DAVA AÇILDI

Öte yandan Hüseyin Alyüz hakkÄ±ndaki 'ÅŸantaj' ve 'örgütlü dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' suçlamasÄ±yla ilgili savcÄ±lÄ±kça takipsizlik kararÄ± verildiÄŸi belirtildi. Pizzaya tükürdüÄŸü öne sürülen Burak S. hakkÄ±nda, EskiÅŸehir 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 'tüketilecek her çeÅŸit besin veya ÅŸeylere zehir katarak veya baÅŸka suretlerle bunlarÄ± bozarak kiÅŸilerin hayatÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye düÅŸürmek'ten 2 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nÄ±n görülmesine ilerleyen günlerde baÅŸlanacaÄŸÄ± ve Burak S.'nin bu davada tutuksuz yargÄ±lanacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. (EskiÅŸehir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 17:55

www.evrensel.net