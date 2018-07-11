Ã–demiÅŸli karpuz Ã¼reticisi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±

YaklaÅŸÄ±k 2 hafta önce piyasaya çÄ±kan ÖdemiÅŸ karpuzunda fiyatlar üreticinin beklentisinin gerisinde kaldÄ±. Tarlada kilosunu 20 kuruÅŸtan verdikleri karpuza, ÖdemiÅŸ Karpuz PazarÄ±'nda alÄ±cÄ± bulamayan üretici ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. 12 bin dekar alanda karpuz yetiÅŸtirilen ilçede, üreticiler böyle giderse maliyetlerini bile karÅŸÄ±lamayacaklarÄ±nÄ± belirtip, yetkililerden yardÄ±m istedi. "3 tondan fazla gelen bir römork dolusu karpuzu 700 liraya satÄ±yoruz, alan çÄ±kmÄ±yor" diyen üretici Veysel SavaÅŸ, “Bin bir zahmetle üretim yapÄ±yoruz. Mazot, gübre, ilaç, iÅŸçi parasÄ± derken birçok masrafÄ±mÄ±z oluyor. Girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduÄŸu bir ortamda bir de ürünü satamayÄ±nca periÅŸan olduk. SatamadÄ±ÄŸÄ± için ürününü tarlada bÄ±rakanlar var” dedi.

'KÄ°LO BAÅžINA 20 KURUÅž MALÄ°YETÄ° KARÅžILAMAZ'

90 dönüm alanda karpuz yetiÅŸtirdiÄŸini belirten Hüseyin Er de “Satamazsak, karpuzlarÄ±mÄ±z güneÅŸte yanacak. AlÄ±n terimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan fiyatÄ± bulamÄ±yoruz. Tüccar bizden karpuzu kilosu 20 kuruÅŸtan alÄ±yor, 40 kuruÅŸa zor satÄ±yor. Zaten üretimde rekoltemiz düÅŸük. Dönüm baÅŸÄ±na 3 ila 6 ton arasÄ±nda ürün alÄ±yoruz. Yörede her yerde karpuz yetiÅŸti. Tarlada kilosu 75 kuruÅŸtan satabileceÄŸiz ki karpuzdan para kazanabilelim. 20 kuruÅŸ maliyetini bile karÅŸÄ±lamaz. Yetkililerden yardÄ±m bekliyoruz. Ürün planlamasÄ± yapÄ±lsÄ±n ki kim ne ekeceÄŸini bilsin. TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan soruna çözüm bulunmasÄ±nÄ± bekliyoruz” diye konuÅŸtu.

KARPUZ SUYU FABRÄ°KASI Ä°STEÄžÄ°

ÖdemiÅŸ Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ahmet KocaaÄŸa, sÄ±caklarÄ±n bastÄ±rmasÄ±yla karpuzlarÄ±n yetiÅŸtiÄŸini belirtip, “Ancak, fiyatlar düÅŸük. Üretici emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamamaktadÄ±r. Ürün tarlada kalÄ±yor. Karpuzun fazla ürettirildiÄŸi ÖdemiÅŸ'e bir karpuz suyu fabrikasÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu konuda giriÅŸimlere baÅŸlayacaÄŸÄ±z” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 17:45

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