CezasÄ±zlÄ±k ve mermiden sonra ÅŸimdi de silah taÅŸÄ±ma izni geldi!

'CezasÄ±zlÄ±k' ve yÄ±llÄ±k mermi kullanÄ±m hakkÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± sonra 'Valiler tarafÄ±ndan halka silah bulundurma ve taÅŸÄ±ma izni verilmesinin' Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±.

Hükümet 9 Temmuz’da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 703 sayÄ±lÄ± KHK ile “Valiler tarafÄ±ndan halka silah bulundurma ve taÅŸÄ±ma izni verilmesinin” önünü sessiz sedasÄ±z açtÄ±. “Sivillere cezasÄ±zlÄ±k” getiren düzenleme ve yÄ±llÄ±k mermi kullanÄ±m hakkÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± atÄ±lan bu üçüncü adÄ±m, kaygÄ±larÄ± daha büyüttü.

OlaÄŸanüstü hal (OHAL) kapsamÄ±nda Anayasa deÄŸiÅŸikliklerine uyum saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla bazÄ± kanun ve KHK’lerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± içeren 703 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 9 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. Bununla birlikte bazÄ± bakanlÄ±k ve kurumlarÄ±n teÅŸkilat ve görevleri hakkÄ±ndaki kanunlar yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ±. “Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±” ibaresinin “MÄ°T”, “MüsteÅŸar” ibaresinin ise “BaÅŸkan” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildiÄŸi 703 No’lu KHK ile 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezini asÄ±lsÄ±z ihbarla meÅŸgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanmasÄ± bile yer aldÄ±. Ancak 703 sayÄ±lÄ± KHK ile yürürlüÄŸe giren yeni bir uygulama kaygÄ±lara yol açtÄ±. O yeni uygulama ise lüzum görülen yerlerde valiler tarafÄ±ndan halka silah bulundurma ve taÅŸÄ±ma izni verilebilecek olmasÄ±.

Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NE SÄ°LAH VERECEK

YapÄ±lan düzenlemeyle Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± emrine verilen ateÅŸli silahlardan, TSK ile ilgili kurumlarÄ±n ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±landÄ±ktan sonra artan miktarÄ±ndan bir kÄ±smÄ±nÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± satabilecek. Düzenlemede, “CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla silah edinmelerine izin verilen kiÅŸilere”, bir adet olmak ÅŸartÄ±yla silah satmak üzere Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na yetki verildi.

Bu içeriÄŸe sahip 703 No’lu KHK’nin kaygÄ±lara yol açmasÄ±nÄ±n nedenlerinden biri, 24 AralÄ±k 2017 tarihinde çÄ±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK. Bu KHK ile birlikte 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda resmi görevlilere getirilen yargÄ± muafiyetine siviller de dahil edildi. Ä°lgili KHK’nin 121’inci maddesinde “Resmi bir sÄ±fat taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±madÄ±klarÄ±na veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n 15/7/2016 tarihinde gerçekleÅŸtirilen darbe teÅŸebbüsü ve terör eylemleri ile bunlarÄ±n devamÄ± niteliÄŸindeki eylemlerin bastÄ±rÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda hareket eden kiÅŸiler hakkÄ±nda da birinci fÄ±kra hükümleri uygulanÄ±r” deniyor. Bunun anlamÄ±, söz konusu sivil kiÅŸiler hakkÄ±nda hukuki, idari, mali ve cezai hiçbir iÅŸlem yapÄ±lamayacaÄŸÄ±.

MUHALEFET ‘Ä°Ç SAVAÅž’ UYARISINDA BULUNMUÅžTU

Hükümet yanlÄ±sÄ± sivillerin sokaÄŸa çÄ±kmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rarak, gelecekteki olasÄ± milis faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle olasÄ± suçlara karÄ±ÅŸan sivilleri cezasÄ±z bÄ±rakma amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtilen bu düzenlemeye, baÅŸta muhalefet partileri olmak üzere demokratik kamuoyu tepki göstermiÅŸti. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, maddenin “iktidar eliyle silahlÄ± çete kurmaya eÅŸ deÄŸer” olduÄŸunu söylerken, Ä°YÄ° Parti Lideri Meral AkÅŸener de düzenlemeyi eleÅŸtirmiÅŸ ve bunun “ülkeyi iç savaÅŸa çekebileceÄŸi” uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Bu tepkiler üzerine o dönem açÄ±klama yapmak zorunda kalan AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, “Terör baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan vatandaÅŸlar endiÅŸe etmesin” derken, AKP Sözcüsü Mahir Ünal da “Bu maddenin yalnÄ±zca 15 ve 16 Temmuz 2016’da yaÅŸanan olaylarÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” ifade etmiÅŸti.

KaygÄ±lara yol açan bir diÄŸer neden ise, geçen mart ayÄ±nda sivillere tanÄ±nan yÄ±llÄ±k mermi kullanÄ±m hakkÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun imzasÄ± ile ateÅŸli silahlar ve av silahÄ± bayilerine gönderilen genelgede, yÄ±llÄ±k 200 adet olan mermi alma hakkÄ± 1000 adede çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 17:42

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