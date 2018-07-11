ErdoÄŸan: DolarÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶receksiniz, bu konuda eminim

CumhurbaÅŸkanÄ± Recp Tayyip ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlanabileceÄŸini sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesinin ardÄ±ndan ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini yaptÄ±ÄŸÄ± Azerbaycan ve Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dönüÅŸünde, medya temsilcilerinin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

MEHMET ÅžÄ°MÅžEK SORUSU

Mehmet ÅžimÅŸek'in kabinede yer almamasÄ±na iliÅŸkin yabancÄ± basÄ±nda olumsuz yorumlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak bu konudaki deÄŸerlendirmesi sorulan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YabancÄ± basÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na göre hareket etmek doÄŸru bir anlayÄ±ÅŸ deÄŸildir. OnlarÄ±n yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± pek umursamÄ±yorum. KaldÄ± ki yabancÄ± basÄ±n bizim için hiçbir zaman hayÄ±rlÄ± rüyalar görmemiÅŸtir. Biz pik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanda bile hayÄ±rlÄ± rüyalar görmemiÅŸtir. Kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ± biz tÄ±rmanÄ±ÅŸtayken bile bize hep eksi verdiler. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, komÅŸuda dibe vurma var ama bir bakÄ±yorsunuz komÅŸuyu 4 derece birden yükseltiyor. Bu nasÄ±l bir kredi derecelendirme kuruluÅŸudur, bunlarÄ± anlamak mümkün deÄŸil. Onun için biz onlarÄ±n açÄ±klamalarÄ±na deÄŸil, daima kendi iÅŸimize bakalÄ±m."

DOLAR SORUSU

ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi'nin açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar kurunda yaÅŸanan artÄ±ÅŸ hatÄ±rlatÄ±larak "Yeni sistem baÅŸlarken negatif bir operasyon çekildiÄŸine inanÄ±yor musunuz?" sorusu üzerine, birileri bu iÅŸi tÄ±rmandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸsa da bunun düÅŸtüÄŸünün görüleceÄŸini, bu konuda emin konuÅŸtuÄŸunu söyledi.

BakanlarÄ±n yemin etmesinin ardÄ±ndan devir teslimlerin gerçekleÅŸtiÄŸini anÄ±msatan ErdoÄŸan, "Hazine ve Maliye BakanÄ±mÄ±z elbette ne gerekiyorsa yapacaktÄ±r. Burada birçok enstrümanlarÄ±mÄ±z var. Önümüzdeki süreçte inanÄ±yorum ki faizin de düÅŸtüÄŸünü göreceÄŸiz. Ben eminim. Sadece devlet bankalarÄ±mÄ±z deÄŸil özel bankalarÄ±mÄ±z da gerektiÄŸinde taÅŸÄ±n altÄ±na eline koyacaktÄ±r. Yüksek faiz, istihdamda düÅŸüÅŸü de beraberinde getirebiliyor. YatÄ±rÄ±mcÄ±lar, gerçek giriÅŸimcilerin yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmeleri, istihdamlarÄ±nÄ± artÄ±rmalarÄ±, elbette kendilerine imkan sunulmasÄ±yla mümkündür. Bu iÅŸi sadece devlet bankalarÄ±nÄ±n sÄ±rtÄ±na yükleyemeyiz." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlanabileceÄŸini söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± gazetecilerin sorusu üzerine “ArtÄ±k baÄŸlanabilir. Hiç bir manisi yok” dedi: BaÅŸkanlÄ±kta sayÄ± 11 ama artabilir. AtanmÄ±ÅŸ olanlar var, atanacak olanlar var. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Ä°stihbarat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Savunma Sanayi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Güvenlik Kurulu, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet Denetleme Kurulu belli. Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bende belli. Kendisini çaÄŸÄ±rdÄ±m, görüÅŸtüm. GörüÅŸmelerimiz, belirlemelerimiz akabinde, diÄŸer baÅŸkanlÄ±klarÄ±n ve kurullarÄ±n atamalarÄ± da yapÄ±lacak." dedi.

ErdoÄŸan, ekonominin baÅŸÄ±na Albayrak'Ä±n getirilmesini de deÄŸerlendirdi: "Berat Albayrak Bey'in finans sektörü ile hem pratikte hem de teoride geçmiÅŸi var. Bu iÅŸi çok daha seri derleyip toparlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum."

ErdoÄŸan: DolarÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶receksiniz, bu konuda eminim

CHP'LÄ°LERÄ°N AYAÄžA KALKMAMASI

ErdoÄŸan, "CHP ve HDP milletvekilleri sizin yemininiz sÄ±rasÄ±nda ayaÄŸa kalkmadÄ±, Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ve Ä°çiÅŸleri Süleyman Soylu'nun yemini esnasÄ±nda da Genel Kurulu terk ettiler. Son olarak da sizi sosyal medyadan tebrik eden CHP Milletvekili Ä°lhan Kesici'ye tepkiler geldi. Muhalefetin bu tavrÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, muhalefetin bu tür yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n kendisine zarar verdiÄŸini belirtti.

YaÅŸananlarÄ±n hepsinin milletin gözü önünde olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"ÖrneÄŸin Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunacaÄŸÄ± anda bile birilerinin kaÅŸÄ±na gözüne bakarak ayaÄŸa kalkanlar, milletin gözünden kaçmadÄ±. Ä°stiklal MarÅŸÄ± bu milletin marÅŸÄ±dÄ±r, belli bir grubun marÅŸÄ± deÄŸildir. CumhurbaÅŸkanÄ± içeri girerken ayaÄŸa kalkmÄ±ÅŸ, kalkmamÄ±ÅŸ hiç umurumda deÄŸil. O da yine kendilerine fatura ettikleri bana göre bir harekettir. Tayyip ErdoÄŸan cumhurun baÅŸkanÄ± olarak oraya inmiÅŸtir ve 26 milyon 334 bin kiÅŸinin oyunu almÄ±ÅŸ bir CumhurbaÅŸkanÄ± var. Kabul edersin etmezsin. Bu 26 milyon 334 bin kiÅŸiye saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. Onun için de yine benim bir hocamÄ±n ifadesiydi. 'Nefsini bil, kendini bil, haddini bil' derler. Bu iÅŸler rastgele olan iÅŸler deÄŸil. Süleyman Bey'e tavÄ±r koymuÅŸlar ya da diÄŸer arkadaÅŸlara, Hulusi Bey'e tavÄ±r koymuÅŸlar ki ÅŸimdi kimin kime neden tavÄ±r koyduÄŸu ortada. Söyle bana arkadaÅŸÄ±nÄ±, söyleyeyim sana kim olduÄŸunu. Åžimdi Milli Savunma BakanÄ±mÄ±z ne yaptÄ±? VatanÄ± korumanÄ±n, teröre karÅŸÄ±, dÄ±ÅŸ güçlere karÅŸÄ± mücadelesini verdi. Süleyman Bey ne yaptÄ±? Teröre karÅŸÄ±, dÄ±ÅŸ güçlere karÅŸÄ± amansÄ±z bir mücadele verdi. Åžimdi bütün bu mücadeleyi verenlere karÅŸÄ± eÄŸer burada bir ittifak oluÅŸuyorsa bu onlarÄ±n gerçek kimliklerini göstermesi bakÄ±mÄ±ndan çok önemli, ama bizim için önemli deÄŸil. Biz sadece güler geçeriz." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 00:52

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