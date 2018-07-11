VanlÄ± kadÄ±nlardan fotoÄŸrafÃ§Ä± Albayrak'a teÅŸekkÃ¼r

Bir düÄŸün için fotoÄŸraf çekimine gittiÄŸinde 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸunun evlendirildiÄŸini öÄŸrenen ve bu sebeple fotoÄŸraf çekmeyi reddeden Onur Albayrak’a VanlÄ± kadÄ±nlar teÅŸekkür etti. YaÅŸam KadÄ±n Çevre Kültür ve Ä°ÅŸletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) BaÅŸkanÄ± Gülmay GümüÅŸhan, “VanlÄ± kadÄ±nlar adÄ±na Onur Albayrak'a göstermiÅŸ olduÄŸu duyarlÄ±lÄ±ktan dolayÄ± teÅŸekkür ederiz” dedi.

Van’da faaliyet gösteren YAKA-KOOP bölgede erken yaÅŸta evliliklere karÅŸÄ± mücadele ediyor. ÇeÅŸitli kampanyalar düzenleyip projeler hazÄ±rlayan YAKA-KOOP BaÅŸkanÄ± Gülmay GümüÅŸhan, 2016 yÄ±lÄ±nda da 'Van'da Çocuk Evlilikleriyle Mücadele Projesi’ni baÅŸlattÄ±. Proje kapsamÄ±nda, muhtar ve imamlarla, Sosyal Politikalar Ä°l MüdürlüÄŸü, Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸü ve eÄŸitimcilerle ortaklaÅŸa köylerde çalÄ±ÅŸma yürüttü. BaÅŸlattÄ±klarÄ± kampanyalarla farkÄ±ndalÄ±k yaratan YAKA-KOOP, proje kapsamÄ±nda evlendirilmek istenen 4 kÄ±z çocuÄŸunu eÄŸitime kazandÄ±rdÄ±. YAKA-KOOP BaÅŸkanÄ± Gülmay GümüÅŸhan, “4 yÄ±lda 4 çocuk az olabilir ama önemlidir. Åžimdi bizim 105 köydeki çalÄ±ÅŸmamÄ±zdan dolayÄ± baÅŸvurularÄ±mÄ±zda artÄ±ÅŸ var. Bu kampanyayla konuyla ilgili farkÄ±ndalÄ±k kazanÄ±ldÄ±” dedi.

BÄ°ZÄ°M DE HEDEFÄ°MÄ°Z BUYDU

GümüÅŸhan, Malatya'da düÄŸün fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekeceÄŸi gelinin yaÅŸÄ±nÄ±n 15 olduÄŸunu öÄŸrenince tepki gösterip çekip yapmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten ve damatla tartÄ±ÅŸÄ±p kavga eden fotoÄŸrafçÄ± Onur Albayrak teÅŸekkür etti. GümüÅŸhan, “Onur Albayrak, bir düÄŸünde gelinin yaÅŸÄ±nÄ±n küçük olduÄŸunu görünce fotoÄŸraf çekmeyerek tepki vermesi bizleri çok mutlu etti. Bizim yürüttüÄŸümüz 5 yÄ±llÄ±k kampanya da bunu hedefliyordu. Biz VanlÄ± kadÄ±nlar olarak Albayrak'a bu duyarlÄ± davranÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± çok teÅŸekkür ederiz. Çocuk evlilikler konusunda herkes yani kuaföründen, düÄŸün salonu sahiplerine, gelinlikçilere, fotoÄŸrafçÄ±lara kadar herkes üzerine düÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirirse, eminim çocuk yaÅŸta evlilikler son bulur. Biz Albayrak'a hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz teÅŸekkür belgesini gönderiyoruz” diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 17:15

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