'Kumsallar parasÄ± olanÄ±n deÄŸil tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±ndÄ±râ€™

Erikli kÃ¶yÃ¼ sahilinin kiralanmasÄ±na tepki gÃ¶steren TBB Ã‡evre ve Kent Hukuku Komisyonu Ãœyesi BÃ¼lent KaÃ§ar, 'DoÄŸal varlÄ±klar tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±ndÄ±r' dedi.

Deniz ÇÄ°L

Edirne

Edirne Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Komisyonunun Edirne’nin KeÅŸan ilçesine baÄŸlÄ± Erikli köyü sahilinin kiralanmasÄ± konusundaki kararÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan Türkiye Barolar BirliÄŸi Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ve Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi Bülent Kaçar, Saros Körfezi’nin doÄŸal varlÄ±klarÄ±nÄ±n parasÄ± olana deÄŸil tüm insanlÄ±ÄŸa ait olduÄŸunu kaydetti.

DanÄ±ÅŸtay 6. Dairesinin kesinleÅŸmiÅŸ kararÄ±na göre, Enez Dalyan Gölü’nden EvreÅŸe OvasÄ± kÄ±yÄ±sÄ±na kadar uzanan kuzey Saros kÄ±yÄ± kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n doÄŸal yapÄ±sÄ± ve içerdiÄŸi ekolojik çeÅŸitliliÄŸin korunmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatan Kaçar, “Saros Körfezi’nin doÄŸal varlÄ±klarÄ± parasÄ± olana deÄŸil, tüm insanlÄ±ÄŸa aittir. ‘Dünya Kültür ve Tabiat MirasÄ±nÄ±n KorunmasÄ± SözleÅŸmesi’nin 1’inci ve 2’nci maddeleri gereÄŸince ‘DoÄŸal Miras’ olan Erikli kumsalÄ± 3. derece doÄŸal sit alanÄ±dÄ±r. Komisyon karar vermeden önce KeÅŸan Belediyesi ile Erikli halkÄ±nÄ±n görüÅŸlerini neden almadÄ±? Kumsal üzerinde yapÄ±lacak faaliyetlerin doÄŸal sit alanÄ±na zararÄ±nÄ±n çevresel etki deÄŸerlendirmesi neden yapÄ±lmadÄ±?” dedi.

‘BÄ°RÇOK SORUN DOÄžURACAK’

Bülent Kaçar, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Erikli’de yaÅŸayanlara sormadan, danÄ±ÅŸmadan halkÄ±n sahillerini kiralamaya açmak bir çok sorun doÄŸuracaktÄ±r. Bunun sorumlusu da 8 ayrÄ± kiralama talebini de uygun bulan Edirne Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Komisyonu ve bu kararÄ± onaylayan Edirne Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸüdür. 10 MayÄ±s 2018 tarihinde yapÄ±lacaÄŸÄ± ilan edilen bölge komisyon toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak ve görüÅŸlerimizi iletmek istediÄŸimizde Ä°l MüdürlüÄŸü ve Bölge Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca inceleme gezisi nedeniyle toplantÄ±nÄ±n daha geç saatlerde yapÄ±lacaÄŸÄ± söylenerek katÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z saÄŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. ToplantÄ± kararlarÄ±nÄ± ise, defalarca istemek ve en sonunda yazÄ±lÄ± dilekçe ile baÅŸvurarak mümkün olmuÅŸtur. Ancak, yetkililer vaziyet planlarÄ±nÄ± görmemize dahi izin vermemiÅŸlerdir. Çünkü aslolan doÄŸal sit alanlarÄ±nÄ±n hem komisyon hem de müdürlükçe korunmalarÄ±dÄ±r. Oysa, verilen karar ile 3.derece doÄŸal sit olan ve bugüne kadar halkÄ±n özgürce tatil yaptÄ±ÄŸÄ± kumsallar ticari anlayÄ±ÅŸa mahkum edilmiÅŸtir.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 17:14

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