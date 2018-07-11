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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 17:12
FotoÄŸraf: HDP BasÄ±n Bürosu
HDP'de parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§ oldu
11 Temmuz 2018 16:54
HDP MYK'de EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Saruhan OluÃ§'un parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.
HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Saruhan Oluç'un parti sözcülüÄŸü görevine devam etmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.
HDP MYK, bugün EÅŸ Genel BaÅŸkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±.
ToplantÄ±da, EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç'un parti sözcülüÄŸü görevini sürdürmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 17:12
HDP'nin TBMM BaÅŸkan AdayÄ± Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ oldu
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