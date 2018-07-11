GÃ¼ven iÃ§in tahliye kararÄ± veren mahkeme baÅŸkanÄ± duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±

HDP Hakkari Milletvekili Leyla GÃ¼ven hakkÄ±nda tahliye kararÄ± veren mahkeme baÅŸkanÄ±, aldÄ±ÄŸÄ± 3 gÃ¼nlÃ¼k rapor nedeniyle bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

HDP Hakkari Milletvekili ve DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla Güven'i oy birliÄŸiyle 29 Haziran'da tahliye eden DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin BaÅŸkanÄ±, aldÄ±ÄŸÄ± 3 günlük raporla Güven’in bugünkü duruÅŸmasÄ±na katÄ±lmadÄ±. AvukatlarÄ±n, yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ± talebini reddeden mahkeme heyeti, Güven'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. DuruÅŸma KasÄ±m ayÄ±na ertelendi.

Afrin'e operasyonuna gösterdiÄŸi tepki, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkÄ±nda toplam 25 yÄ±ldan 46,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor. 16 MayÄ±s'ta görülen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda Güven'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmiÅŸti.

Güven, HDP Hakkari milletvekili seçilmesinin ardÄ±ndan tahliye edilmesi için avukatlarÄ± davaya bakan DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Mahkemesi’ne baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu. Mahkeme, 29 Haziran'da oy birliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ± kararda, Güven'i milletvekili seçildiÄŸi için deÄŸil üzerine atÄ±lÄ± suç vasfÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸme ihtimali, delilerin büyük oranda toplanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, etki edebileceÄŸi delillerin bulunmayÄ±ÅŸÄ±, tutukluktan istenen sonucun adli kontrol tedbiri ile saÄŸlanabilecek olmasÄ±nÄ± gerekçe göstererek tahliyesine karar vermiÅŸti.

Bu karara raÄŸmen Güven, duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n tahliye kararÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± sonucu beklenmiÅŸti. SavcÄ±nÄ±n itirazÄ±nÄ± ve Güven’in 4 klasörlük dosyasÄ±nÄ± saatler içinde inceleyen mahkeme, Güven hakkÄ±nda verilen tahliye kararÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Mahkeme, delillerin toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, kuvvetli suç ÅŸüphesi, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacaÄŸÄ± gerekçesiyle Güven hakkÄ±nda tutuklanmasÄ±na yönelik yakalama emri çÄ±kardÄ±. AvukatlarÄ±n, bu karara karÅŸÄ± bir üst mahkemeye yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz da reddedildi.

3 GÜN RAPOR ALDI

Leyla Güven'in yargÄ±lanmasÄ±na bugün devam edildi. DiyarbakÄ±r 9'uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n 2'nci celsesine tutuklu sanÄ±k Leyla Güven ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmayÄ± ayrÄ±ca HDP milletvekilleri Semra Güzel, Gülistan KoçyiÄŸit, Saliha Aydeniz, Musa FarisoÄŸullarÄ± ve Berdan Öztürk de izledi.

Mezopotamya AjansÄ±'nÄ±n haberine göre Daha önce Güven hakkÄ±nda tahliye kararÄ± veren DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Galip AkpÄ±nar, bugün görülen duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkpÄ±nar'Ä±n 3 gün rapor aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n rapor almasÄ±, Güven hakkÄ±nda verdiÄŸi tahliye kararÄ±nda Ä±srar edeceÄŸi ya da tahliye etmemesine yönelik baskÄ± gördüÄŸü yorumlarÄ±na yol açtÄ±.

'SADECE ELÄ°NÄ°ZÄ° VÄ°CDANINIZA KOYUN VE KENDÄ° HUKUKUNUZU UYGULAYIN'

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre duruÅŸmada savunma yapan Leyla Güven, HDP'den milletvekili olmanÄ±n çok aÄŸÄ±r bir yük ve ateÅŸten gömlek olduÄŸunu söyleyerek, "Ancak biz bildiÄŸimiz yolda yürümeye devam edeceÄŸiz. Mahkemenin kendi hukukunu uygulamasÄ±nÄ± bekliyoruz. Bu mahkeme, benim tahliyeme karar verdi. Tahliye kararÄ±m cezaevine ulaÅŸtÄ± ve valizlerim bile teslim edildi. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla vedalaÅŸtÄ±k ve sonra itiraz geldi. Beni SEGBÄ°S'e çÄ±kartÄ±p, yeniden tutuklandÄ±ÄŸÄ±mÄ± söylediler. Ben de zaten cezaevinde olduÄŸumu söyledim. Hukuk herkese eÅŸit uygulansa bunlarÄ±n olmamasÄ± lazÄ±m. Mahkeme BaÅŸkanÄ±'nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini görüyorum. Sizden beni tahliye etmenizi istemiyorum. Sadece elinizi vicdanÄ±nÄ±za koyun ve kendi hukukunuzu uygulayÄ±n. Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±, 6 milyon oy almÄ±ÅŸ bir partinin meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Onun bu söylemi üzerine her gittiÄŸimiz yerde saldÄ±rÄ±ya uÄŸruyoruz. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± bizden nefret ediyor. KararÄ±nÄ±z ne olursa olsun, vicdanlarÄ± zedelemesin" dedi.

YARGILAMA DURDURULSUN TALEBÄ°

DuruÅŸmada söz alan Leyla Güven'in avukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir ise milletvekili olan müvekkilinin yargÄ±lanmasÄ± için dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini, bu nedenle yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istedi.

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸa yöneltilen 'silahlÄ± terör örgütü yöneticiliÄŸi ve üyeliÄŸi' ile 'terör örgütü propagandasÄ± yapmak' suçlarÄ±nÄ±n Anayasa'nÄ±n 83'üncü maddesinde istisna tutulduÄŸunu belirterek, bu suçlar yönünden yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ± talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k hakkÄ±nda yargÄ±lamasÄ± yapÄ±lan 'ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu'na muhalefet' suçundan ise yargÄ±lama ÅŸartÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmesinin beklenmesi için yargÄ±lamanÄ±n durmasÄ±na hükmetti.

TAHLÄ°YE TALEBÄ° REDDEDÄ°LDÄ°

AvukatlarÄ±n tahliye yönündeki taleplerinin ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, "kuvvetli suç ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren somut delillerin bulunmasÄ±" gerekçesiyle Güven'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. DuruÅŸma KasÄ±m ayÄ±na ertelendi. (HABER MERKEZÄ°)

Tahliyesine izin verilmeyen Leyla GÃ¼venâ€™in duruÅŸmasÄ± yarÄ±n!

HDP'den milletvekili seÃ§ilen Leyla GÃ¼ven tahliye edilmedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 16:11

www.evrensel.net