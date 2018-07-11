KocaoÄŸluâ€™dan CHP genel merkezine: DeÄŸiÅŸim, tehdit deÄŸil fÄ±rsattÄ±r

CHP'de seÃ§im sonrasÄ± parti iÃ§erisindeki tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun danÄ±ÅŸmanÄ± istifa ederken Aziz KocaoÄŸlu da 2. kez konuÅŸtu.

CHP’de parti içi gerilim artÄ±yor. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun danÄ±ÅŸmanÄ± parti merkezini eleÅŸtirerek danÄ±ÅŸmanlÄ±ktan istifa etti. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± CHP’li Aziz KocaoÄŸlu da ikinci kez açÄ±klama yaptÄ±: DeÄŸiÅŸim tehdit deÄŸil fÄ±rsattÄ±r.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili genel seçiminin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla parti üst yönetiminde ‘deÄŸiÅŸim’ talebinde bulunan Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± CHP’li Aziz KocaoÄŸlu, tartÄ±ÅŸÄ±lan açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni deÄŸerlendirmede bulundu. KocaoÄŸlu, yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaparak, “DeÄŸiÅŸim, tehdit deÄŸil; fÄ±rsat olarak görülmeli. Bizim problemimiz, kiÅŸiler deÄŸil; yönetim biçimidir, ilkelerdir. Sürekli baÅŸkalarÄ±yla hesaplaÅŸmak yerine biraz da kendimizle hesaplaÅŸmayÄ± bilmeliyiz” dedi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± KocaoÄŸlu, 24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan CHP’de baÅŸlayan ‘olaÄŸanüstü kurultay’ tartÄ±ÅŸmalarÄ± için geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla görüÅŸlerini paylaÅŸtÄ±. AçÄ±klamasÄ±nda ‘acil deÄŸiÅŸim’ vurgusu yapan BaÅŸkan KocaoÄŸlu, günler sonra yeni deÄŸerlendirmede bulundu. KocaoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada CHP’nin mutlak görevinin ve önceliÄŸinin, otoriter yönetim modeline karÅŸÄ± demokratik ve güçlü mücadele yöntemlerini geliÅŸtirmek olmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekti. KocaoÄŸlu “Tarihi birikimi ve sorumluluÄŸu ile ülkemizdeki bu sancÄ±lÄ± dönüÅŸümde model üretebilecek, çözüm olabilecek tek kurum CHP’dir. Tüm çekiÅŸme ve hesaplar bir kenara bÄ±rakÄ±larak, bu vizyonla yola çÄ±kÄ±lmalÄ±dÄ±r. KÄ±sÄ±r, sadece kiÅŸilerin ya da gruplarÄ±n iktidarÄ±nÄ±n amaçlandÄ±ÄŸÄ± parti içi mücadele ve çekiÅŸmeyle bir yere varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± defalarca görülmüÅŸtür. Uzun vadeli deÄŸil günübirlik kararlar alarak, Ä±srarla aynÄ± yol ve yöntemleri uygulayarak farklÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± bir sonuç beklemek, gerçekçi olmaktan çok uzaktÄ±r. DeÄŸiÅŸim, yaÅŸamÄ±n vazgeçilmez bir kuralÄ±dÄ±r” dedi.

BÄ°Z BAÅžARILIYIZ, ONLAR BAÅžARISIZ’ DEMEKLE DOÄžRULARA ULAÅžAMAYIZ

“Ben seni seçeyim, sen de beni mantÄ±ÄŸÄ±yla yürüyen parti içi politikalarla kÄ±sÄ±r döngüden çÄ±kÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KocaoÄŸlu, CHP’li gençlerin yeni umut olduÄŸunu söyledi.

Aziz KocaoÄŸlu “2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana sayÄ±n genel baÅŸkanlarÄ±mÄ±z ve parti yöneticilerimiz nezdinde, bÄ±kmadan ve usanmadan dile getirdiÄŸim gibi, güçlü bir ‘parti mutfaÄŸÄ±’ acilen kurularak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamalÄ±dÄ±r. Çünkü ülke koÅŸullarÄ± her geçen gün biraz daha zorlaÅŸmaktadÄ±r. ‘Biz baÅŸarÄ±lÄ±yÄ±z, onlar baÅŸarÄ±sÄ±z’ demekle doÄŸrulara ulaÅŸamayÄ±z. Sürekli baÅŸkalarÄ±yla hesaplaÅŸmak yerine, biraz da kendimizle hesaplaÅŸmayÄ± bilmeliyiz. YÄ±llardÄ±r genelde iktidar olamayan partimiz, yerel yönetimlerde azÄ±msanamayacak kadar önemli baÅŸarÄ±lar elde etmiÅŸtir. Bu kentlerdeki oy oranlarÄ±mÄ±z bizi doÄŸrulamaktadÄ±r. Ama ne yazÄ±k ki, yerel yönetimlerimiz CHP Genel Merkezi tarafÄ±ndan yeterince dikkate alÄ±nmamakta ve deneyimlerinden etkin biçimde yararlanÄ±lmamaktadÄ±r. Bu, incelenmeye deÄŸer ayrÄ± bir sorundur” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

KILIÇDAROÄžLU’NUN DANIÅžMANI Ä°STÄ°FA ETTÄ°

CHP Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun DanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Arif Özzeybek istifa etti. CHP üyeliÄŸinden de istifa eden Özzeybek, istifa dilekçesinde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve CHP yönetimini eleÅŸtirdi. CHP içerisinde demokrasi ve özgürlükler temelinde atÄ±lacak adÄ±mlarla, toplumsal ve siyasi hayatÄ±n yeninden barÄ±ÅŸçÄ±l bir iklime kavuÅŸacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Özzeybek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Parti liderliÄŸinin siyaset yapma tarzÄ±, beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ±z yurttaÅŸÄ± da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. Bu ÅŸartlar altÄ±nda vatandaÅŸlara söyleyecek yeni sözlerimiz kalmadÄ±. Siyaset çözüm üretmek için vardÄ±r ve üretemediÄŸinde halkÄ±n önünden çekilmek siyasi ahlak gereÄŸidir. Ä°nandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k krizi en son 24 Haziran seçimlerinde açÄ±kça ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± üzere sayÄ±sÄ±z seçim yenilgisini de beraberinde getirdi. SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bu kötü gidiÅŸi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadÄ±. Özgürlük, demokrasi, adalet, bereket ve toplumsal barÄ±ÅŸ ideallerine sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± bir siyasetçi olarak CHP içerisinde siyaset yapma olanaÄŸÄ±m günden güne tükendi. Tüm bu sebeplerle CHP üyeliÄŸinden ve Genel BaÅŸkan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± görevinde istifa ediyorum.” (HABER MERKEZÄ°)

Aziz KocaoÄŸlu: CHP'de acil bir deÄŸiÅŸim zorunlu hale gelmiÅŸtir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 15:40

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