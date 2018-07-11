Batmanâ€™da ÅŸÃ¼pheli asker Ã¶lÃ¼mÃ¼

Batman'da bir er yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Valilik erin tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± asker tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Batman'da bir askerin tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± asker tarafÄ±dan öldürüldüÄŸü aktarÄ±ldÄ±.

Batman’Ä±n BeÅŸiri Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda askerliÄŸini yapan Er Yasir YiÄŸit, G3 piyade tüfeÄŸiyle vurularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. DHA’nÄ±n olaya iliÅŸkin haberinde iki asker arasÄ±nda önceki gün saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, ve Er Yasir EryiÄŸit’in tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda G3 piyade tüfeÄŸiyle vurulduÄŸu öne sürüldü.

Yaralanan EryiÄŸit’in ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BeÅŸiri Devlet Hastanesinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi. OlayÄ±n ardÄ±ndan diÄŸer asker gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Batman ValiliÄŸi de konuyla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada “Ä°limiz BeÅŸiri ilçesi jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±nda vatani görevini yapan iki jandarma er arasÄ±nda 10.07.2018 SalÄ± günü saat 22.30 sularÄ±nda çÄ±kan tartÄ±ÅŸma sonucu G3 silahla ateÅŸ edilmek suretiyle Jandarma Er Yasir EryiÄŸit vefat etmiÅŸtir.” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 18:15

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