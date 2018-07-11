KESK'ten Soma tepkisi: Her ÅŸey pahalÄ±, insan hayatÄ± ucuz

KESK Ankara Åžubeler Platformu, Soma KatliamÄ± davasÄ±na dair eylem yaparak 'BugÃ¼n TÃ¼rkiye'de her ÅŸey pahalÄ±, insan hayatÄ± ucuz hale geldi' dedi.

KESK Ankara Åžubeler Platformu Soma KatliamÄ± davasÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ± nedeniyle basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

KÄ±zÄ±lay Olgunlar Caddesi'nde bulunan Madenci AnÄ±tÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamada, Soma KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 301 maden iÅŸçisinin hayatÄ±na karÅŸÄ± patron Can Gürkan'a 15 yÄ±l ceza verilmesine tepki gösterildi. AçÄ±klamaya DÄ°SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Emek Partisi Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan da katÄ±ldÄ±.

KESK Ankara Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Kahraman, “Bu dava sadece yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden ailelerin deÄŸil, tüm emekçilerin, Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n taraf olduÄŸu, takip ettiÄŸi bir davadÄ±r. DavanÄ±n sadece ÅŸirket yöneticileriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p bu alanda politika geliÅŸtiren, uygulayan, hükümetin; ilgili bakanlÄ±k ve bürokrasisine de uzanmasÄ± gerekir” dedi. Kahraman, çünkü iklim, ve çevreyi koruma politikalarÄ± çerçevesinde dünya devletleri kömürden yenilenebilir kaynaklara geçiÅŸi benimserken Türkiye'de Enerji ve Tabi Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n tam tersine kömürü yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma politikalarÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Hatta 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n “Kömür yÄ±lÄ±” ilan edildiÄŸini belirten Kahraman, yerli kömür çÄ±karÄ±lmasÄ±, kömürün elektrik üretiminde kullanÄ±lmasÄ±, rödevans ihaleleri, ÅŸirketlerin çevresel yükümlülüklerinden kurtarÄ±lmasÄ± ve daha pek çok teÅŸviklerle sektörün denetimsiz hale getirildiÄŸini dile getirdi.

Soma'daki bu katliama aÅŸÄ±rÄ± üretim ve kâr hÄ±rsÄ±, taÅŸeronlaÅŸtÄ±rma, özelleÅŸtirme, rödovans sistemiyle kamu kaynaklarÄ±nÄ± yaÄŸmalanmasÄ±nÄ±n, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi düzenlemelerinde patronlarÄ±n kollanmasÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu vurgulayan Kahraman, “Bugün Türkiye'de her ÅŸey pahalÄ±, insan hayatÄ± ucuz hale gelmiÅŸtir” dedi. Hükümete seslenerek çözüm önerilerini anlatan Kahraman, hükümetin rüzgar, güneÅŸ ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±na yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Maden iÅŸçilerinin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilmesini öneren Kahraman, “Çünkü kömür çÄ±karÄ±lmasÄ±ndan tüketilmesine kadar tüm aÅŸamalarda çevreye ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na büyük zararlar veren maliyeti yüksek bir madendir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±, aileler isyan etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 14:41

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