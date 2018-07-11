Ezhel hakkÄ±nda yeni suÃ§lama: 10 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

RapÃ§i Ezhel lakaplÄ± Sercan Ä°pekÃ§ioÄŸlu hakkÄ±nda bir dava daha aÃ§Ä±ldÄ±. Ezhel'in 10 yÄ±la kadar hapsi isteniyor.

"UyuÅŸturucu ve uyarÄ±cÄ± maddeye özendirme" suçundan hakkÄ±nda dava açÄ±lan ve bu nedenle bir süre tutuklu kaldÄ±ktan sonra beraat eden Ezhel lakaplÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Sercan Ä°pekçioÄŸlu hakkÄ±nda aynÄ± suçlama nedeni ile ikinci dava açÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ezhel hakkÄ±nda hazÄ±rlanarak Ä°stanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

EMNÄ°YET GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ'NÜN RAPORU ÜZERÄ°NE SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Ä°ddianamede, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'nün ülke genelinde uyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ±nÄ± özendirme ile ilgili sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlara iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda "Ezhel" adÄ±nÄ± kullanan ÅŸüpheli Sercan Ä°pekçioÄŸlu'nun internet üzerinden yayÄ±nlanan ÅŸarkÄ±larÄ±nda uyuÅŸturucuya özendirdiÄŸi belirtildi. Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Siber Suçlarla Mücadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan bu raporda ÅŸüphelinin ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n bütünlüÄŸü içinde uyuÅŸturucuya özendirdiÄŸi savunulan iddianamede, bu nedenle mahkemeden alÄ±nan izinle ÅŸüphelinin evinde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDÄ°

Ä°ddianamede, ÅŸüphelinin ifadesinde uyuÅŸturucuya özendirmekle suçlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ± sözlerini sadece kafiyeye uydurmak amacÄ±yla seçtiÄŸini, uyuÅŸturucuya özendirme gibi bir amacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta 'YarÄ±nÄ±mÄ±z Yok' isimli ÅŸarkÄ±sÄ±nda uyuÅŸturucu maddenin zararlarÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸi belirtildi.

KANINDA ESRAR ÇIKTI

Åžüphelinin kan örneÄŸinde esrar etkin maddesi olan THC metaboliti bulunduÄŸu bilgisine yer verilen iddianamede, "Her ne kadar ÅŸüpheli suçtan kurtulmaya yönelik ifadesinde; kafiye amaçlÄ± olarak sözleri kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸ ise de Siber Suçlar Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca tespit edilen ve internet üzerinden yayÄ±nlanan ÅŸüphelinin seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±larda, gerek ÅŸarkÄ± sözleri gerekse de ÅŸarkÄ±nÄ±n bütünündeki anlatÄ±mdan uyuÅŸturucu maddenin kullanÄ±mÄ±nÄ± özendirdiÄŸinin açÄ±kça anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" belirtildi.

10 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI Ä°STEMÄ°YLE YARGILANACAK

Bu soruÅŸturmanÄ±n ÅŸüpheli hakkÄ±nda aynÄ± suçlama ile açÄ±lan diÄŸer soruÅŸturmadan ve davadan önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verilen iddianamede, ÅŸüpheli Sercan Ä°pekçioÄŸlu'nun "UyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde kullanÄ±mÄ±nÄ± özendirme" suçundan 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ± istendi. Ä°ddianamenin gönderildiÄŸi Ä°stanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruÅŸma günü verdi. (Ä°stanbul/DHA)

'Ezhel' adÄ±yla tanÄ±nan rapÃ§i Sercan Ä°pekÃ§ioÄŸlu tutuklandÄ±

Ezhel ilk duruÅŸmada beraat etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 18:42

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