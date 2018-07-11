Tutuklu gazeteciler iÃ§in Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k balonu uÃ§urdular

Gazeteciler, tutuklu meslektaÅŸlarÄ± Havva CuÅŸtan ve Ä°sminaz Temel iÃ§in balon uÃ§urarak 16 Temmuz salÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmaya Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Tutuklu gazeteciler Havva CuÅŸtan ve Ä°sminaz Temel’in 16 Temmuz salÄ± günü görülecek duruÅŸmasÄ± öncesinde BakÄ±rköy KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi önünde toplanan gazeteciler, tutuklu meslektaÅŸlarÄ± için cezaevine balon gönderdi.

Örgüt üyesi olduklarÄ± iddiasÄ± ile tutuklanarak BakÄ±rköy KadÄ±n Cezaevi’ne konulan Etkin Haber AjansÄ± Editörü Ä°sminaz Temel ve Muhabir Havva CuÅŸtan’Ä±n 16 Temmuz salÄ± günü görülecek olan ilk duruÅŸmasÄ± öncesinde meslektaÅŸlarÄ± BakÄ±köy KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Ellerinde tutuklu kadÄ±n gazetecilerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan meslektaÅŸlarÄ±, “Ä°sminaz çÄ±kacak yine yazacak”, “Susma haykÄ±r haber yapmak haktÄ±r” sloganlarÄ±nÄ± attÄ±.

‘SON GAZETECÄ° ÇIKANA KADAR MÜCADELE’

Burada konuÅŸan Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) KadÄ±n ve LGBTÄ° Komisyonu’ndan Gülfem KarataÅŸ, “Gazeteci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z haber alma haklarÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar ve bunu kamuoyu ile paylaÅŸÄ±yorlar. Son gazeteci cezaevinden çÄ±kana kadar mücadele edeceÄŸiz. Havva ve Ä°sminaz serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” dedi. DÄ°SK BasÄ±n Ä°ÅŸ Temsilcisi Aylin Kaplan ise kadÄ±n gazetecilerin özellikle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

‘BAKIRKÖY KADIN HABER MERKEZÄ°’

Grup adÄ±na açÄ±klama yapan JÄ°NNEWS muhabiri Evrim Kepenek, “Åžu an arkamÄ±zda görmüÅŸ olduÄŸunuz bu binanÄ±n üzerinde BakÄ±rköy KadÄ±n KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu yazÄ±yor ancak bizce burasÄ± bir kadÄ±n haber merkezidir çünkü bu duvarlar arasÄ±nda tam 7 kadÄ±n gazeteci tutuluyor. Reyhan HacÄ±oÄŸlu, Havva CuÅŸtan, PÄ±nar Gayip, Ä°sminiz Temel, Hicran Ürün, Semiha Åžahin, PÄ±nar Tarlak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z aylardÄ±r bu cezaevinde. Bu dava kapsamÄ±nda ayrÄ±ca Sezin Uçar ve Özlem GümüÅŸtaÅŸ da tutukludur” dedi.

“ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n takip ettikleri haberler dosyalarÄ±na suç delili olarak konulmuÅŸ, boyunlarÄ±nda fotoÄŸraf makinesi olmasÄ±na raÄŸmen, fotoÄŸraflarÄ± da kanÄ±t olarak sunulmuÅŸtur” diyen Kepenek, “Biz, biliyoruz ki dünyanÄ±n hiçbir yerinde habercilik suç deÄŸildir. Bugün, haberleri suç olarak görenler dahil herkesin habere ve haberciye ihtiyacÄ± var. Ne haberler yargÄ±lansÄ±n ne de haberciler tutuklansÄ±n. Biz, davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz” dedi. Kepenek son olarak, “Ä°nancÄ±mÄ±zÄ± da bu gördüÄŸünüz balonlarla onlarla paylaÅŸmak istedik. DuvarlarÄ±n hemen arkasÄ±ndaki meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z, yalnÄ±z deÄŸildir!” dedi.

'GAZETECÄ°LERÄ°N ELLERÄ°NDE KALEMDEN BAÅžKA BÄ°R ÅžEY YOK'

Eylemde konuÅŸan CHP eski milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ gazeteciler Ä°sminaz Temel ve Havva ÇuÅŸtan’Ä±n haber yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için 9 aydÄ±r tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. YarkadaÅŸ, Türkiye’de artÄ±k halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ± kullanmanÄ±n, bu yönde çaba göstermenin bir suç olarak gösterildiÄŸini vurguladÄ±. Son günlerde ifade özgürlüÄŸü konusunda tahammülsüzlüÄŸün vardÄ±ÄŸÄ± noktayÄ± ve yaÅŸam hakkÄ± ihlalleri ile yaÅŸanan hukuksuzlukla iÅŸaret ederek sÄ±ralayan YarkadaÅŸ, “Daha dün ODTÜ’de pankart açtÄ±klarÄ± gerekçesiyle 4 öÄŸrencinin gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±. Tiyatrocu Orhan AydÄ±n sosyal medyada, 'YaÅŸasÄ±n hayat, yaÅŸasÄ±n tiyatro' paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, piyanist FazÄ±l Say’Ä±n konseri gerekçe göstermeden iptal edildi. Çorlu’da bir faciada, bir katliamda 24 insanÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Az önce de Soma 301 madencinin ölümüne sebep olanlar sadece 15 yÄ±llÄ±k hapis ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. AslÄ±nda Soma‘da bugün adalet göçük altÄ±nda kaldÄ±” dedi.

Gazeteciler yazdÄ±klarÄ± ve kamuoyuna duyurduklarÄ±, halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için iktidar tarafÄ±ndan baskÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YarkadaÅŸ, ÅŸu an cezaevlerinde 180’e yakÄ±n gazeteci olduÄŸuna dikkat çekerek, “Gazetecilerin ellerinde kalemden baÅŸka hiçbir ÅŸey tutmadÄ±lar. DüÅŸüncelerini ifade etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Türkiye özgür olsun, herkes düÅŸüncelerini rahatça ifade edebilsin, toplum her ÅŸeyden haberdar olabilsin diyerek gazetecilik yapmak istediler” diye konuÅŸtu. YarkadaÅŸ, CHP eski milletvekili Eren Erdem’in de tÄ±pkÄ± 180 gazeteci olduÄŸu gibi halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±rmak istediÄŸi için Silivri Cezaevi’nde tecrit altÄ±nda tutulduÄŸunu aktardÄ±.

Eylem, balonlarÄ±n cezaevine doÄŸru uçurulmasÄ± ile sona erdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 19:16

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