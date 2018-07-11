ODTÃœ'de polisin engellediÄŸi aÃ§Ä±klama, fakÃ¼ltelerde eÅŸ zamanlÄ± okundu

ODTÜ öÄŸrencileri, geçtiÄŸimiz gün polis tarafÄ±ndan engellenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± bugün fakülte ve bölüm binalarÄ±nda eÅŸ zamanlÄ± olarak okuyarak saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± birlikte durma çaÄŸrÄ±sÄ±yaptÄ±. AçÄ±klamada, tutuklanan ODTÜ öÄŸrencileri ile dayanÄ±ÅŸma içerisinde olunacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

GeçtiÄŸimiz günlerde OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) üniversitelerine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etmek amacÄ±yla basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak isteyen öÄŸrenciler, polisin okula girmesiyle engellenmiÅŸti. Bugün saat 13.50’de fakülte ve bölüm binalarÄ±nda bir araya gelen öÄŸrenciler, eÅŸ zamanlÄ± olarak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okudular. Bölüm ve fakülte binalarÄ±nda yüzlerce öÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, ODTÜ mezuniyet töreni ve geleneksel mezuniyet yürüyüÅŸünün, öÄŸrencilerin yaratÄ±cÄ± pankartlar ile geleceÄŸe dair hayallerini ve sisteme dair eleÅŸtirilerini ifade etmeleriyle tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Mezuniyet töreninde, atanmÄ±ÅŸ rektör Mustafa VerÅŸan Kök’ün protesto edilmek istenmesi sonucu özel güvenliÄŸin öÄŸrencileri darp ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, mezunlarÄ±n müdahalesi ve ailelerin tepkileriyle rektörün konuÅŸmasÄ±nÄ± yapamadan törenin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dile getirildi.

'YANDAÅž MEDYADA LÄ°NÇ KAMPANYASI BAÅžLATILDI'

AçÄ±klamada, mezuniyet gününün akÅŸamÄ±nda iktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla çocuk istismarÄ± ve ölümlerinin, seçim sonuçlarÄ±nÄ±n ve ülke gündeminin konu edildiÄŸi pankartlardan birkaçÄ±nÄ±n seçilerek sosyal medyada linç kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal’Ä±n da katÄ±lmasÄ±yla hedef gösterme ve linç kampanyasÄ±nÄ±n büyütüldüÄŸü belirtilen açÄ±klamada, tüm bu sürecin sonunda 4 ODTÜ öÄŸrencisinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AçÄ±klamada, “Hiçbir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n düÅŸünceleri suç unsuru deÄŸildir. AsÄ±l suç unsuru bu baskÄ± ve saldÄ±rÄ± politikalarÄ±nÄ±n kendisidir. Fikirlerin hürriyeti cezaevleri ile engellenemez” denildi.

ODTÜ yönetiminin tavrÄ±nÄ±n ülkedeki “tek adama dayalÄ±” baskÄ±cÄ± ve saldÄ±rgan yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±ndan farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada, ODTÜ öÄŸrencilerinin hedef gösterilen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanlarÄ±nda olacaklarÄ± ve ODTÜ’yü savunmaya devam edecekleri ifade edildi. Tüm ODTÜ öÄŸrencilerine saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± birlikte durma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan pankartÄ±' sebebiyle 4 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±

â€˜ODTÃœ'de Ã¶ÄŸrenci ve akademisyenler baskÄ±lara karÅŸÄ± ortak tutum almalÄ±â€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 22:13

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