HDP'nin TBMM BaÅŸkan AdayÄ± Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ oldu

Meclis Genel Kurulunda yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§im Ã¶ncesinde HDP'nin TBMM BaÅŸkanÄ± AdayÄ± Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ oldu.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, partisinin Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran ve AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir ile birlikte TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali KumbuzoÄŸlu'na, Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ'Ä±n TBMM baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusunu sundu.

ArdÄ±ndan gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan Bilgen, Meclisin yasama görevini yapmasÄ± ve yürütmeyi denetlemesinin kendileri açÄ±sÄ±ndan son derece önemli olduÄŸunu belirterek, "Türkiye'de yeni sistemle birlikte parlamentonun deÄŸersizleÅŸtirilmesi, önemsizleÅŸtirilmesi yönünde bir arayÄ±ÅŸ olduÄŸu çok net bir biçimde kendini hissettiriyor. Bugün, üç milletvekilimizle beraber, 10 milletvekilimizin imzalarÄ±yla birlikte Siirt Milletvekilimiz Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ'Ä± TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na önerdik. Ülke için hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyoruz." ifadesini kullandÄ±. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 14:11

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