Dink davasÄ±nda tanÄ±k GÃ¶khan Arslan tutuklandÄ±

Hrant Dink davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen GÃ¶khan Arslan, verdiÄŸi bilgilerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle 1 disiplin hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine iliÅŸkin kamu görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 76. duruÅŸmasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen dönemin Trabzon Jandarma Terör OlaylarÄ± KÄ±sÄ±m Amiri Gökhan Arslan’a verdiÄŸi bilgilerin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesiyle 1 ay disiplin cezasÄ± verildi.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluÄŸu bulunan Emniyet, Ä°stihbarat ve jandarma görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 76. duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada tutuklu yargÄ±lanan dönemin Trabzon Jandarma KomutanÄ± Ali Öz, tutuksuz yargÄ±lanan azmettirici Erhan Tuncel, Trabzon eski Emniyet Müdürü ReÅŸat Altay ve dönemin Ä°stanbul Emniyet Ä°stihbarat Åžube Müdürü Ahmet Ä°lhan Güler’in aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 sanÄ±k ve taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

COÅžKUN Ä°ÄžCÄ° HABER ELEMANI MI?

Dönemin Trabzon Jandarma Organize Suçlarla Åžube Müdürü Hüsamettin Polat tanÄ±k olarak dinlendi. Yasin Hayal’in cinayet tasarÄ±sÄ±nÄ±n gündeme geldiÄŸi istihbarat toplantÄ±sÄ±ndan bahseden Polat, “Dink cinayeti sonrasÄ± Metin YÄ±ldÄ±z (Trabzon Jandarma Ä°stihbarat görevlisi) Ali Öz’e ‘emriniz var mÄ±’ dedi. Öz, ‘CoÅŸkun Ä°ÄŸci’ye söyleyin konuÅŸmasÄ±n’ dedi. Takibim üzerine Ali Öz’den uyarÄ± cezasÄ± aldÄ±m. Ä°leriki günlerde Okan ÅžimÅŸek’e ‘bildiklerinizi söyleyin’ dedim.” ifadelerini kullandÄ±. Polat, mahkeme baÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan Horasan’Ä±n cinayetin ardÄ±ndan görev sonuç raporunun deÄŸiÅŸtirilip deÄŸiÅŸtirilmediÄŸi sorusuna, “Okan ÅžimÅŸek, teftiÅŸten önce ‘eski görev sonuç raporu deÄŸiÅŸtirildi. Yeniler kondu, eklemeler düzenlendi. Bu olay sonrasÄ±nda bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar oldu” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Horasan Polat’a Öz’ün FETÖ ile iliÅŸkisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kasten mi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Polat da, Öz’ün terör konusunda hassas olduÄŸunu ancak neden böyle davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Polat, “ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m dönemde biliyorum ki bizzat FetullahçÄ±larla mücadele etmiÅŸlerdi. Jandarmaya kumpas mÄ± kuruldu diye düÅŸünüyorum.” Mahkeme baÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan Horasan’Ä±n sorusu üzerine Polat, CoÅŸkun Ä°ÄŸci’yi yalnÄ±zca isim olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Polat, “Dönemin Trabzon Jandarma Ä°stihbarat Müdürü Metin YÄ±ldÄ±z, Ä°ÄŸci için haber elemanÄ± demiÅŸti. ToplantÄ±da ‘haber elemanÄ±mÄ±zdan bilgi aldÄ±k’ demiÅŸti” diye yanÄ±tladÄ±. Dink ailesi avukatlarÄ±ndan Hakan BakÄ±rcÄ±oÄŸlu da Polat’a cinayet ile ilgili bilgisi nedeniyle baskÄ±ya maruz kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Polat, “Alenen deÄŸil ama üstü kapalÄ± bakÄ±ÅŸmara maruz kalÄ±yordum. Bundan dolayÄ± emekli oldum” dedi.

Ä°FADESÄ° GERÇEÄžÄ° YANSITMIYOR

Polat’Ä±n ardÄ±ndan dönemin Trabzon Jandarma BaÅŸçavuÅŸu Gökhan Arslan Samsun 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nden SEGBÄ°S ile dinlendi. Trabzon Jandarma Terör OlaylarÄ± KÄ±sÄ±m Amiri olarak görev yapan Arslan, cinayetten önce tasarÄ±nÄ±n konuÅŸulduÄŸu istihbarat toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bunun üzerine Dink Ailesi avukatlarÄ±ndan Hakan BakÄ±rcÄ±oÄŸlu, cinayetin önlenmesi için herhangi bir iÅŸlem yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Arslan, tasarÄ± konuÅŸulduÄŸunu ancak kendisine bir ÅŸey söylenmediÄŸi için herhangi bir iÅŸlem yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BakÄ±rcÄ±oÄŸlu, “Unsur komutanlarÄ± kendisine bilgi vermek zorunda. ToplantÄ±da kendisi de var. Bilgi sahibi olmamasÄ± mümkün deÄŸildir ve söyledikleri doÄŸruyu yansÄ±tmamaktadÄ±r. SoracaÄŸÄ±m sorulara doÄŸru yanÄ±t vermeyeceÄŸinizi düÅŸündüÄŸümden baÅŸka soru sormayacaÄŸÄ±m” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Horasan BakÄ±rcÄ±oÄŸlu’na, “TanÄ±k gerçeÄŸi saklÄ±yor mu” diye sordu. BakÄ±rcÄ±oÄŸlu da soruyu “Evet” diye doÄŸruladÄ±. Horasan Arslan’Ä± uyararak bildiklerini anlatmasÄ±nÄ± söyledi. Arslan bildiklerinin bu kadar olduÄŸunu savundu. DuruÅŸma savcÄ±sÄ± da yalan tanÄ±klÄ±ktan Arslan hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulmasÄ±nÄ± talep etti. DuruÅŸmaya öÄŸle arasÄ± verildikten sonra Arslan’a 1 ay disiplin hapsi verildi.

Ä°STANBUL’DA YAPILAN TAHKÄ°KAT TRABZON’A SÖZLÜ BÄ°LDÄ°RÄ°LMÄ°Åž

DuruÅŸmanÄ±n öÄŸleden sonraki kÄ±smÄ±nda mahkeme baÅŸkanÄ± Horasan, “TanÄ±k Gökhan Arslan’Ä± tutukladÄ±m. Ne zaman konuÅŸmak isterse çÄ±kar. ” dedi. ArdÄ±ndan dönemin Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Köksal tanÄ±k olarak dinlendi. Köksal, Trabzon Emniyet’ten gelen ve Yasin Hayal’in “ses getirecek eylem” hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu yazÄ±sÄ±nÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmadan 1 gün önce gördüÄŸünü ve paraf atÄ±p “ÅŸahsÄ± kontrole alÄ±n önemli” diye not düÅŸtüÄŸünü anlattÄ±. Köksal, “YazÄ±nÄ±n içeriÄŸini hatÄ±rlÄ±yorum fakat Ä°stanbul’da ses getirici eylem ÅŸeklinde bir ibare vardÄ±. Yasin Hayal’in abisi Osman Hayal’in bulunduÄŸu fÄ±rÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde bir yazÄ±ydÄ±. Ancak yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada Osman Hayal’in 2 sene önce Trabzon’a döndüÄŸü belirlendi.” dedi. YazÄ±ya paraf attÄ±ktan 1 gün sonra Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n görevlendirmesiyle yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Köksal, Osman Hayal’in Trabzon’da olduÄŸunu belirleyen personelinin Trabzon Emniyeti’ne sözlü bir ÅŸekilde durumu aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Söz uçar yazÄ± kalÄ±r. KeÅŸke yazÄ± ile bildirilseydi” ifadelerini kullandÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± Horasan Köksal’a, “ses getirici eylem”in ne anlama geldiÄŸini sordu. Köksal, “EvrakÄ±n ciddiyetiyle ilgili bilgilerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir böyle bir ibare olduÄŸunda. KaldÄ± ki istihbarata gelen her evrak önemli. Orada araÅŸtÄ±rmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söylendi. Telefon sorgusu ve tahkikatÄ± yapÄ±ldÄ±. Bu korumayla ilgili evrak olmuÅŸ olsaydÄ± koruma adÄ± alÄ±r koruma emri olarak gelirdi. Ancak yazÄ± koruma amacÄ± güdülerek yazÄ±lmamÄ±ÅŸ. Eylemi yapacak ÅŸahsÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Koruma konusu olsa baÅŸka birime giderdi.” dedi.

Hrant Dink davasÄ±nda 75. duruÅŸma

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 20:49

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