BTS tren kazasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±: Liyakat kalktÄ± kazalar arttÄ±

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde yaÅŸanan ve 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle sonuçlanan kaza ile ilgili olay yerinde incelemelerde bulunan BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k SendikasÄ± (BTS) yöneticileri basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Tren kazasÄ± ile ilgili açÄ±klama yapan BTS Genel BaÅŸkanÄ± Hasan BektaÅŸ, kazanÄ±n nedeninin uzun yÄ±llardÄ±r süre gelen ihmaller zinciri olduÄŸunu belirterek "AKP hükümeti ile demiryollarÄ±ndaki bütün atamalar liyakatsiz hale geldi. Ä°ÅŸten anlamayan insanlar var. DÄ±ÅŸarÄ±dan demiryollarÄ±ndan hiç anlamayan kiÅŸiler getiriliyor” dedi.

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, Genel Sekreter Ramazan Gürbüz ve BTS Genel BaÅŸkanÄ± Hasan BektaÅŸ olay yerinde inceleme yaptÄ±ktan ve Çorlu Devlet Hastanesinde yatan yaralÄ±larÄ± ziyaret ettikten sonra EÄŸitim Sen Çorlu TemsilciliÄŸi bürosunda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Burada ilk sözü KESK EÅŸ Genel BaÅŸkan Mehmet Bozgeyik aldÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±lara acil ÅŸifalar dileyerek sözlerine baÅŸlayan Bozgeyik, kazanÄ±n Türkiye’de yaÅŸanan en büyük tren kazalarÄ±ndan biri olduÄŸunu söyledi. Bozgeyik, “Tüm kazalarda olduÄŸu gibi bir kez daha UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve hükümet yetkilileri, sorumluluÄŸu kendilerinde deÄŸil baÅŸkalarÄ±nda aramaktadÄ±r. KazanÄ±n asÄ±l sebebi hükümetin uyguladÄ±ÄŸÄ± özelleÅŸtirme, taÅŸeronlaÅŸtÄ±rma ve güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rma politikalarÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. Bozgeyik, olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemeler ve çalÄ±ÅŸanlardan topladÄ±klarÄ± bilgilerle kaza ile ilgili raporu açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

BTS Genel BaÅŸkanÄ± Hasan BektaÅŸ, “DemiryollarÄ±nda sÄ±k sÄ±k kazalar olmuyor ama kazalarÄ±n bilançolarÄ± aÄŸÄ±r oluyor. YaÅŸanan kazalarda da ölüm sayÄ±sÄ± gizleniyor. Kaza gününde bölgede yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ vardÄ± ancak yaÄŸÄ±ÅŸ dünyanÄ±n her yerinde olan bir ÅŸey. Orada bir menfez var. Sel menfezin altÄ±ndan deÄŸil de üzerinden geçiyor. Sel, rayÄ±n altÄ±ndaki balast diye tabir ettiÄŸimiz taÅŸlarÄ± sürüklüyor, altÄ±nÄ± oyarak rayÄ±n havada kalmasÄ±na neden oluyor. Burada lokomotif geçtikten sonra da vagonlar devriliyor” dedi. OlayÄ±n nedeninin uzun yÄ±llardÄ±r süre gelen ihmaller zinciri olduÄŸunu aktaran BektaÅŸ, “Trende ve makinistte herhangi bir sorun yok. Hangi tren olsa orada kaza yapardÄ±. Bu, demiryollarÄ±yla ilgili AKP Hükümetinin 16 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalarÄ±n bir sonucu. AKP hükümeti ile demiryollarÄ±ndaki bütün atamalar liyakatsiz. Ä°ÅŸten anlamayan insanlar var. DÄ±ÅŸarÄ±dan demiryollarÄ±ndan hiç anlamayan kiÅŸiler getiriliyor, demiryollarÄ± küçülüyor” deÄŸerlendirmelerinde bulundu. (Çorlu/EVRENSEL)

Ã‡orlu'da kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tren hattÄ±nÄ±n bakÄ±m ihalesi iptal edilmiÅŸ

Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlÃ¼ tren kazalarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 18:25

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