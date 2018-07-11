'Durumu Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±â€™dan aÄŸÄ±r olan tutuklular var'

Hasta tutuklularÄ±n vasileri, Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya sÃ¼resiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu verilmesine tepki gÃ¶sterdi.

Organize Suç Örgütü Lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesinden verilen süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporuna tepki gösteren hasta tutuklularÄ±n vasileri, “Durumu ÇakÄ±cÄ±’dan daha aÄŸÄ±r olan hasta mahpuslar var. EÄŸer bir uygulama yapÄ±lacaksa bütün hasta mahpuslara uygulanmalÄ±dÄ±r” dedi.

Organize Suç Örgütü Lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesinden verilen süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporunun yankÄ±larÄ± sürüyor. Raporda, “AÄŸÄ±r hasta” olduÄŸu ve ”morale ihtiyacÄ± var” denilen ÇakÄ±cÄ±’ya, haftanÄ±n 7 günü birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden akrabalarÄ± ile görüÅŸ izni verildi. ÇakÄ±cÄ±’ya verilen rapora “politik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uygulanÄ±yor” diyerek tepki gösteren tutuklularÄ±n vasileri, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸinin (Ä°HD) raporunda yer alan 402’si aÄŸÄ±r olmak üzere 1153 hasta tutukluya dikkat çekti. Edirne F Tipi KapalÄ± Cezaevinde tutulan kronik prostatÄ± ve böbreÄŸinde kum olan hasta tutuklu Ali Gülmez’in vasisi Sevim Kanva, özellikle adli tutuklular ile siyasi tutuklular arasÄ±nda ciddi bir ayrÄ±mcÄ±lÄ±k politikasÄ±nÄ±n yürütüldüÄŸünü belirtti. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin ziyaretini hatÄ±rlatan Kanva, ziyaret sonrasÄ±nda raporun çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n politik bir karar olduÄŸunu söyledi.

‘ÇAKICI’DAN DAHA AÄžIR OLAN HASTALAR VAR’

TekirdaÄŸ 1 No’lu F Tipi KapalÄ± Cezaevinde kalan 17 yÄ±ldÄ±r tutuklu olan ÅŸizofreni hastasÄ± YaÅŸar EriÅŸ’in vasisi Arzu Aksakal da “RüyasÄ±nda parçalanmÄ±ÅŸ yüzler gördüÄŸünü ve ‘Kendini öldür’ diyenleri gördüÄŸünü söyleyen bir hasta mahpus var karÅŸÄ±mÄ±zda. Åžizofreni hastasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen tek baÅŸÄ±na bir hücrede tutuluyor. Bu anlayÄ±ÅŸ bile verilen raporun politik bir karar olduÄŸunun göstergesidir” diye tepki gösterdi. Durumu ÇakÄ±cÄ±’dan daha aÄŸÄ±r olan hasta tutuklularÄ±n olduÄŸunu sözlerine ekleyen Aksakal, “Ä°ki kolu olmayan, kalbi yüzde seksen çalÄ±ÅŸmayan tutsaklar var. Tüm bunlarÄ± göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda morale ihtiyacÄ± olanÄ±n kim olduÄŸu açÄ±k bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kÄ±yor. ÇakÄ±cÄ±’ya verilen rapor tüm hasta tutsaklara verilmelidir. ÇakÄ±cÄ±’ya verilen rapor tamamen politik ve ayrÄ±mcÄ± bir uygulamanÄ±n sonucudur” dedi. (Ä°stanbul/MA)

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± kimdir?

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya sÃ¼resiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 13:46

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