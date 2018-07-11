FotoÄŸraf: Özgün Tiran/AA
Ã‡orlu'daki tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hatta seferlere baÅŸlandÄ±
Ã‡orlu'daki tren faciasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki demir yolunun bozulan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tamir edilerek seferler yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±.
TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen ve 24 kiÅŸinin ölümüne yol açan tren kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, demir yolunun bozulan bölümü tamir edilerek seferler yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Kaza sonrasÄ± kopan ray ve bozulan traversler TCDD yol bakÄ±m ekiplerince tamir edildi. Dün tamamlanan tamir iÅŸlemi sonrasÄ± ilk sefer HalkalÄ±'dan dün saat 21.40'ta yola çÄ±kan Bosfor Ekspresi ile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerde tedbiren yavaÅŸ geçirilen yolcu treni, yaklaÅŸÄ±k 1 saat tehirli Edirne'ye ulaÅŸtÄ±.
Bugün sabah saatlerinde aynÄ± hattan Ä°stanbul yönüne yük töreni geçiÅŸ yaptÄ±. KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve tamir edilen bölgede yavaÅŸ seyreden tren, bir süre sonra normal hÄ±zÄ±na ulaÅŸtÄ±.
Devrilen vagonlarÄ±n enkazÄ±nÄ±n bölgeden kaldÄ±rÄ±lma çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili planlamalarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. (AA)
Ã‡orlu'da kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tren hattÄ±nÄ±n bakÄ±m ihalesi iptal edilmiÅŸ
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 13:00
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