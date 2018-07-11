KESK: MÃ¼cadelemizden vazgeÃ§meyeceÄŸiz

KESK Kocaeli Åžubeler Platformu; Ã‡orlu'da yaÅŸanan tren kazasÄ±, Soma davasÄ± ve son KHK'lerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°zmit Ä°nsan HaklarÄ± (Sabri YalÄ±m) ParkÄ±'nda yapÄ±lan açÄ±klamaya siyasi parti, dernek ve oda yöneticileri de destek verdi. Burada açÄ±klamayÄ± okuyan KESK Kocaeli Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm-Bel Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Erdal KarakuÅŸ, "KESK olarak, hukukun en temel ilkelerini ayaklar altÄ±na alarak intikam hÄ±rsÄ±yla KHK listelerini oluÅŸturanlarÄ±n ve hazÄ±rlanmasÄ±na katkÄ± sananlarÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z" dedi.

"Bugün Soma davasÄ±nÄ± halktan kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlar, adaletin uygulamasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸanlar yarÄ±n Çorlu'da meydana gelen cinayeti de görmezden gelmeye çalÄ±ÅŸacak" diyen KarakuÅŸ, "Ancak buna izin vermeyeceÄŸiz. Mücadelemiz sadece emek mücadelesi deÄŸildir, aynÄ± zamanda hak hukuk ve demokrasi mücadelesidir" dedi.

'BAÅžLANGIÇ NASIL OLDUYSA...'

En son 701 sayÄ±lÄ± KHK ile aralarÄ±nda 60'a yakÄ±n KESK'linin de olduÄŸunu aktaran KarakuÅŸ, "701 sayÄ±lÄ± KHK ile bir kez daha görülmüÅŸtür ki siyasal iktidarÄ±n darbeyle, darbecilerle hesaplaÅŸma gibi bir derdi yoktur. Temel hedef tüm toplumu tek adam iktidarÄ±na biat eden kullara dönüÅŸtürmektir. Yeni rejimin ilk gününe iÅŸinden edilen ve geleceÄŸi kapatÄ±lmak istenen binlerce kamu görevlisi ve taÅŸeron düzenle yandaÅŸ sermayeye kaynak olarak aktarÄ±mÄ± sonucu yaÅŸanan TekirdaÄŸ tren katliamÄ± ile girilmiÅŸtir. BaÅŸlangÄ±ç nasÄ±l olmuÅŸsa sonrasÄ±nÄ±n da öyle olacaÄŸÄ±nÄ± bilmek için herhangi bir öngörüye gerek yoktur" diye konuÅŸtu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 12:32

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