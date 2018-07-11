NorveÃ§â€™te petrol platformunda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler greve baÅŸladÄ±

NorveÃ§'te petrol platformunda Ã§alÄ±ÅŸan 669 iÅŸÃ§i toplusÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± Ã¼zerine greve Ã§Ä±ktÄ±.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç'te açÄ±k denizdeki petrol platformlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler greve çÄ±ktÄ±.

Ä°ÅŸçi sendikasÄ± “Safe” ile iÅŸveren sendikasÄ± “Rederiforbundet” bu yÄ±lkÄ± ücret görüÅŸmelerinde anlaÅŸmaya varamayÄ±na Norveç kÄ±ta sahasÄ±nda açÄ±k denizde çalÄ±ÅŸan 669 iÅŸçi iÅŸ bÄ±raktÄ±.

TaraflarÄ±n bir çözüme varabilmeleri için tanÄ±nan süre geçtiÄŸimiz pazartesi günü gece yarÄ±sÄ± doldu. Bu sürenin dolmasÄ±na kadar bir çözüme varÄ±lmayÄ±nca sendikanÄ±n kararÄ±yla dokuz tesiste çalÄ±ÅŸan 669 iÅŸçi greve baÅŸladÄ±.

Ä°ÅŸçi sendikasÄ± Safe’in açÄ±klamasÄ±na göre, grev sonrasÄ± da bir anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanamamasÄ± halinde ek olarak 20 tesisten 901 sendikalÄ± iÅŸçi daha iÅŸ bÄ±rakacak.

SendikanÄ±n iki talebi bulunuyor. Bunlardan biri emeklilik düzenlemesi diÄŸeri de ücret artÄ±ÅŸÄ± talebi.

DünyanÄ±n en büyük 20 petrol üreticisi arasÄ±nda bulunan Norveç günlük yaklaÅŸÄ±k 2 milyon varillik petrol üretimine sahip.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 12:08

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