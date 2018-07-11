KasÄ±mpaÅŸalÄ± Trezeguet, Slavia Prag yolunda

KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcusu Trezeguet, 5 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Slavia Prag'a transfer oluyor.

Çekya temsilcisi Slavia Prag, KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcusu Mahmoud Ahmed Ä°brahim Hassan'Ä±n (Trezeguet) transferi için lacivert-beyazlÄ± kulübe bonservis bedeli olan 5 milyon avroyu ödemeyi kabul etti.

KasÄ±mpaÅŸa Kulübü BaÅŸkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Slavia Prag Kulübünün, MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcunun serbest kalma bedeli olan 5 milyon avroyu ödemeyi kabul ettiÄŸini söyledi.

Öksüz, 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun ÅŸu anda saÄŸlÄ±k kontrolünden geçmek için Prag'a gittiÄŸini belirtti.

Lacivert-beyazlÄ± kulübün baÅŸkan vekili Öksüz, Trezeguet'i kadrolarÄ±na tutmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, "Bu transfer bizim rÄ±zamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸti. Serbest kalma maddesini ödemeyi kabul ettikleri için, bizim elimizde olan bir ÅŸey deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

Slavia Prag Kulübü, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcuyla anlaÅŸmasÄ± durumunda transferi açÄ±klayacak.

GeçtiÄŸimiz sezon 13 gol atÄ±p 6 asist yapan Trezeguet, Galatasaray'Ä±n da gündemindeydi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 11:47

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