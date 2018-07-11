Galatasaray, ilk hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± FC Will ile yapacak

Kamp iÃ§in Ä°sviÃ§re'de bulunan Galatasaray'Ä±n cuma gÃ¼nÃ¼ FC Wil ile yapacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, Ä°sviçre kampÄ±ndaki ilk hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ± FC Will ile yapacak.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, daha önce 13 Temmuz Cuma günü oynanacaÄŸÄ± ancak rakibin daha sonra ilan edileceÄŸi belirtilen ilk hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ±n, Ä°sviçre temilcisi FC Will'e karÅŸÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

Zürih kentindeki Utogrund StadÄ±’nda gerçekleÅŸtirilecek mücadele, TSÄ° 16.00'da baÅŸlayacak ve güvenlik önlemleri kapsamÄ±nda seyircisiz olarak oynanacak.

Galatasaray, kampÄ±n Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz ÇarÅŸamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü de Ä°spanya temsilcisi Valencia ile özel maçta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 15:06

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